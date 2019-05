Ők fizettek 180 ezer embernek 263 milliárd forintot

Az elmúlt negyed évszázadban 17 hitelintézet fizetésképtelenségét követően több, mint 180 ezer betétest kártalanított az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). A betétbiztosítás által kifizetett kártalanítás összege 2018-ig meghaladta a 263 milliárd forintot. Az intézmény most 25 éves. Az OBA létrehozásáról és működésének részletes szabályairól szóló törvényjavaslatot a kormány képviseletében dr. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter előterjesztése nyomán az Országgyűlés 1993 elején tárgyalta meg és március 9-i ülésén fogadta el. A törvényjavaslat vitája során az akkori kormánypárti és ellenzéki képviselők is egyetértettek abban, hogy az európai betétbiztosítási normákat figyelembe vevő törvényjavaslat fontos tényező a hazai bankrendszerbe vetett lakossági bizalom megőrzésében. A működését 1993. július 1-vel megkezdő OBA első kártalanítási ügyére az alapítás évében került sor, a Heves és Vidéke Takarékszövetkezet fizetésképtelenné nyilvánításával. Ezt követően a betétbiztosítás 16 további hitelintézet betéteseinek kártalanítását látta el. Az elmúlt negyedszázad alatt ezekben az ügyekben az OBA több, mint 180 ezer betétest (magánszemélyt és jogi személyt egyaránt) kártalanított. A kártalanításra kifizetett összeg a 25 éves időtartam alatt meghaladta a 263 milliárd forintot. „A bizalom kulcsfontosságú a pénzügyi szektorban, így a betétbiztosítás vonatkozásában is. Az OBA 25 éves története során a sikeres kártalanításokkal rászolgált a betétesek bizalmára.” – mondta Windisch László, az OBA igazgatótanácsának elnöke. „A 25 évvel ezelőtt, a hitelintézetek betétes ügyfeleinek védelme érdekében megalkotott törvény volt az alapja annak a jelenlegi szabályozásnak, amely ma az Európai Unió hatályos irányelvének teljes mértékben megfelelve biztosítja a betétesek megtakarítását. A kártalanítási kifizetések végrehajtásában közreműködnek a hazai hitelintézetek is, így az OBA sikere a hazai pénzügyi szektor sikere is. Az elmúlt években tapasztalt gyors kártalanítási képességet az OBA a jövőben több lépcsőben szűkített időkeretben is fenntartva áll készen a betétesek védelmére.” – mondta Kómár András, az OBA ügyvezető igazgatója. Jövő év január 1-től az OBA-nak 15 munkanapon belül kell kártalanítania a betéteseket egy hitelintézet fizetésképtelensége esetén, a jelenlegi 20 munkanap helyett. 2021. év elejétől ez az időtartam 10 munkanapra, 2024. év elejétől 7 munkanapra csökken. Az OBA 100 ezer eurós (közel 32 millió forintos) betétesenként és hitelintézetenként összevontan érvényes kártalanítási értékhatára az elmúlt 25 évben több lépcsőben nőtt az 1993-as kezdeti 1 millió forintról. A hitelintézetek által benyújtott díjbevallások alapján az összes megtakarítási állomány 2017. év elején 19 321 milliárd Ft-ot tett ki (4,6%-os növekedéssel előző évről), míg az egy ügyfélre eső átlagos biztosított betétösszeg 1 505 ezer Ft volt (9,5%-ös növekedéssel előző évről).

Kártalanítási esetek 1993-2018