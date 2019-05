Pénzügyi és vállalkozási ismereteket tanulhatnak a diákok - Jelentkezzenek!

A 2018/2019-es tanév rendjében meghirdetett pénzügyi és vállalkozói témahéten, vagyis a Pénz7 programban, immár ötödször vehetnek részt az iskolák. Az előző tanévben a Pénz7-en közel 1.250 iskola 202 ezer diákja vett részt, amely európai rekordnak számít. Idén is megkezdődött az iskolai regisztráció, eddig már 387 intézmény több mint 72 ezer diákja regisztrált be a témahétre. A www.penz7.hu oldalon keresztül tudnak bekapcsolódni az általános- és középiskolák országszerte a programba. A Pénz7 sikeres megvalósítása érdekében hatoldalú együttműködési megállapodást kötöttek: az Emberi Erőforrások Minisztériuma projektgazdaként, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány a Pénz7 együttműködő szakmai partnereiként írták alá a dokumentumot. A 2014/2015. tanév óta - csatlakozva a European Money Week és Global Money Week kezdeményezéshez – a témahét keretében az egyes országok általános- és középiskoláiban gazdasági-pénzügyi témájú tanórákat tartanak. A program célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, alaposabb ismeretekkel rendelkezzenek a gazdaság és a pénzvilág működéséről. A Pénz7 illeszkedik a Kormány által 2017-ben elfogadott nemzeti pénzügyi tudatosságot előmozdító nemzeti stratégiához, segíti annak megvalósítását. Hazánkban az iskolák a témahét indulása óta óriási és egyre növekvő érdeklődést mutattak a program eseményei iránt, amely a 2016/2017-es tanévtől több szempontból is megújult: a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete ekkortól bekerült a tanév rendjébe, másrészt a pénzügyi mellett megjelentek a vállalkozói ismeretek is. Ebben a tanévben országszerte 2019. február 25. és március 1. között a befektetések kerülnek a pénzügyi témakör középpontjába „Okosan a befektetésekről” címmel, a vállalkozói témakörben pedig a „Problémafelismerés és üzleti ötlet” lesz a fókusztéma a rendhagyó tanórákon vagy akár tanórán kívüli megvalósításként. A program ideje alatt a korábbi évek minden tananyaga elérhető, így a kezdeményezéshez csatlakozó iskolák a helyi igények és a diákok felkészültsége szerint válogathatnak ezekből a tananyagokból is. A témahétre november eleje óta már lehet regisztrálni a program hivatalos honlapján, és az egyes korosztályok számára kidolgozott tananyagokat és felkészítést segítő anyagokat (útmutatók, videók) online, ingyenesen letölthetik a témahét www.penz7.hu oldaláról a regisztráló tanárok. A tanári felkészülést idén is minta videók, e-learning tananyag és webináriumok segítik. A Pénz7 programjait tovább színesíti, hogy a diákok érdekes versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek, továbbá az iskolák a témahét keretében önkéntes banki, illetve vállalkozások működtetésében tapasztalattal bíró szakembereket, vállalkozókat fogadhatnak. Az együttműködési megállapodást sajtónyilvános keretek között 2018. november 23-án 10.00 órakor írták alá az Innovációs és Technológiai Minisztérium Könyvtártermében. A Pénz7 www.penz7.hu honlapja folyamatosan frissülő tartalommal vár minden érdeklődőt.