Pocsék az angol font, de lesz ez még rosszabb is!

Lassan másfél éve döntöttek úgy a britek, hogy kívül tágasabb, vagyis érdemes számukra elhagyni az Európai Uniót. Azóta gyengül a font, és a negatív trend most éppen erősödhet is 2016 június 22-én, egy nappal a brit vélemény-nyilvánító népszavazás, vagy ismertebb nevén a Brexit-szavazás előtt, afont ereje teljében volt. A gazdaság a bent maradásnak drukkolt, és az utolsó előrejelzések még ezt valószínűsítették. Az egyszerűség kedvéért mutassuk be a font árfolyamát a forinttal szemben. Ekkor, vagyis a szavazás előtt 409 forintba került egy font. Aztán a britek többsége az unióból történő kilépésre voksolt, és a font elkezdett gyengülni, ma 349 forintért kaphatunk egy fontot. Ha ennyit esett a brit fizetőeszköz, akkor talán eljött már a korrekció ideje – gondolhatnánk, de nagyon úgy tűnik, hogy nem! Ritka az olyan egységes devizapiaci várakozás, mint ami a fontot övezi, eszerint további gyengülés várható. De vajon miért? Ez a 4 fő ok:

A vártnál sokkal nehezebben haladnak a Brexit részleteiről szóló tárgyalások, illetve a gazdasági következmények is jóval kedvezőtlenebbek Nagy-Britannia számára az eddig gondoltnál. Ennek már erős belpolitikai következményei is lettek. A brit infláció relatíve magas, ami miatt kamatemelés várható. Előbbi önmagában még jót tehetne a fontnak, csakhogy fokozza, az amúgy is rosszul teljesítő Londoni Értéktőzsde lemaradását a többi tőkepiaccal szemben.

Hát ez így összességében valóban nem túl rózsás összkép.

Rémálom a mindennapokban

A font megítélése szempontjából a legfontosabb az első pont, vagyis az, hogy a Brexit igazi rémálommá vált Nagy-Britannia számára. Minden korábbi számításnál nagyobbak a károk. Ha beleolvasunk a Nagy-Britanniával kapcsolatos hírekbe, csupa olyan információval találkozhatunk, hogy különböző ágazatok, így a feldolgozóipar, az autóipar, vagy éppen az éttermesek panaszkodnak a kiesések miatt.

A londoni City bankházai is sorra teszik a bejelentéseket, hogy mennyi, jól fizetett munkaerőt visznek el Nagy-Britanniából, ami szintén megtizedeli az adóbevételeket, vagy éppen a szolgáltatások igénybevételét.

Tárgyalások, költözések

Nem könnyű az unióval sem megegyezni. Az Európai Unió egyáltalán nem érdekelt abban, hogy arra mutasson példát, hogy milyen könnyű leválni róla, így elhúzódó tárgyalások során, hatalmas végszámlát próbál benyújtani Nagy-Britanniának.

A tárgyalások kezdeti szakaszában természetesen mindenki blöfföl, az EU még annál is keményebben lép fel, mint amit reálisan el szeretne érni, de nem lehet nem észrevenni, a megtorlás és a büntetés szándékát. Az apa (vagyis a mag-Európa) tényleg meg tudja büntetni a tékozló fiút (a távozni szándékozó Nagy-Britanniát),

Ebben a felfokozott helyzetben még olyan hírek is napvilágot látnak, hogy híres brit sportolók, vagy színészek döntenek úgy, hogy ők inkább az Európai Unióban maradnának, ezért Olaszországba, vagy Spanyolországba költöznek.

Theresa May esélyei

A belpolitikai következmények vegyesek. Időről, időre, így éppen a napokban is felmerült, hogy valamiképpen újra szavazni kellene a kilépésről. Ez valójában nem reális, ez a hajó már elúszott, mégha nagyon súlyos veszteségeket is szenvedett el emiatt az ország.

Sokkal valószínűbb viszont az, hogy a Konzervatív Párton belül változások lesznek. Theresa May belebukhat abba, hogy a nevéhez fűzik a szavazók a kudarcokat, noha valójában számára a Brexit-döntés már csak adottság volt.

Pénzügyi jövőkép

A megnövekedett brit infláció miatt a Bank of England kamatemelésre kényszerülhet. Ez a fontnak akár támaszt is nyújthatna, de a tőzsde miatt mégis veszélyes. Miközben a német, vagy az amerikai tőzsde idén 20 százalék körüli pluszban van, a brit börze a legrosszabbul teljesítő nagy tőzsde. Igaz a nagy idei optimizmusban, még ez a rossz teljesítmény is emelkedést jelent, de az FTSE index csak 3 százalékos pluszban áll. Ha nagyobb lesz a fontkamat, további összegek mehetnek el a részvénypiacról.