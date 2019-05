Részvényekről közérthetően

A piaci várakozásokat felülmúlva, több eredménysoron is rekordokat döntött az OTP a harmadik negyedévben. A csúcseredmény elegendő forrást biztosít a tervezett akvizíciókhoz, de akár még extra osztalékra is futhatja. Kevésbé festenek bíztató képet a Richter és a Telekom negyedéves kimutatásai, melyek mindkét társaság esetében jelentős működési problémákra hívják fel a figyelmet. Karnyújtásnyira került az egymilliárd eurós profittól és több eredménysoron is rekordot döntött az OTP a társaság harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint. Holecz Noémi, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a Trend FM Prémium kategória műsorában kiemelte: a bankcsoport az elmúlt három hónapban minden előzetes várakozást felülmúlt. A konszolidált adózott eredmény a tavalyinál 16,5 százalékkal magasabb, mintegy 97,2 milliárd forint volt, ami a korrekciós tételekkel együtt is 85,9 milliárd forintos tiszta nyereséget jelentett a társaság számára. Bár az alacsony hazai kamatkörnyezet nem segíti elő a profittermelést, az OTP esetében a régióban működő leányvállalatok jelentős mértékben hozzá tudtak járulni a jó eredményhez. Mivel Ukrajnában és Romániában már emelkednek az alapkamatok, és ebben a negyedévben a magyar hozamkörnyezet is pozitív irányba mozdult, az OTP-nek nem kell ellensúlyoznia a kieső bevételeit, így a jó működéséből származó eredmény végre a számokon is meglátszik. A gyorsjelentésben is tükröződő, kiemelkedő negyedéves teljesítmény az Equilor szakértője szerint elsősorban a hitelezési terület eredményeinek köszönhető. Javult az OTP hitelportfóliójának minősége, és a hitelállomány is bővült – az egy évvel korábbi szinthez képest mintegy 16 százalékkal. Az új kihelyezések túlnyomó részét a vállalati ügyfelek vették igénybe, de a lakossági fogyasztási, illetve a lakossági jelzáloghitelek állománya is jelentősen bővült. „Mivel a gazdasági környezetben nem várható a közeljövőben jelentősebb változás, a következő negyedévben is folytatódhat a profit növekedése, és így az év végéig elérhetőnek tűnik az egymilliárd eurós bűvös szám” – mondta Holecz Noémi. Bár elemzői körökben egyre általánosabb vélemény, hogy a válság vége óta zajló folyamatos fellendülés elérte a csúcspontját, így a jövőben szükségszerűen visszaesésnek kell következnie, az OTP esetében a növekedést nem csak a működésből fakadó erősödés, de a folyamatos felvásárlások is támogatják. Az Equilor elemzője felidézte, hogy néhány hónapja egy albán és egy bolgár bank került az OTP kötelékébe, és piaci hírek szerint küszöbön állhat egy szerb pénzintézet felvásárlása is. A kizárólag feltörekvő, kelet-európai térséghez tartozó leánybankok a jövőben – a régió felzárkózásából fakadóan – motorjai lehetnek az OTP folyamatos növekedésének. Kevésbé festenek bíztató képet a Richter és a Telekom gyorsjelentései, melyeket a társaságok szintén a közelmúltban hoztak nyilvánosságra. A Richter az árbevételében 7,4 százalékos, a nettó profitjában azonban már 44 százalékos visszaesést könyvelt el – mely valószínűleg elsősorban az Esmya nevű készítmény körüli botránynak köszönhető. Bár a gyógyszer értékesítését, a februári berekesztés után, szeptembertől ismét folytathatta a társaság, ez a rövid idő nem volt elég ahhoz, hogy pótolja az év folyamán keletkezett kiesését. A Richter ráadásul az Esmya körüli nehézségek mellett kihívásokkal néz szembe mind az orosz, mind a kínai piacon – melyeken várhatóan hosszabb távon is meghatározó, kedvezőtlen tendenciák bontakoztak ki. Nehézségekkel néz szembe a Telekom is, mely a Richterhez hasonlóan borús negyedéves jelentést tett közzé. „Noha a társaság működésében vannak előnyös folyamatok, ezek hatása a profit sorra egyelőre nem tudott lecsorogni” – mondta Holecz Noémi. A jelenség hátterében az elemző szerint az áll, hogy a társaság elsősorban az alacsony hasznot hozó termékek értékesítésében erős. Ilyenek a főleg EU-s pályázatokhoz kötődő rendszerintegrációs és IT-szolgáltatások – melyeknek komoly hardveres és szoftveres költségei vannak –, illetve ilyen a készülékértékesítés is, ami szintén meglehetősen alacsony haszonkulcsot biztosít a szolgáltató számára. A műsor meghallgatható az alábbi linken https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=27090