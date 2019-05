Robbant az újabb off-shore bomba

Lewis Hamilton, Madonna, Bono, Keira Knightley, több amerikai miniszter, sőt, még II. Erzsébet királynő is érintett a legújabb off-shore botrányban, amelyet 13 millió kiszivárogtatott dokumentum alapján több mint száz újságíró robbantott ki. A Paradise-iratokként ismertté vált listán lévő vállalatok közül kiemelkedik az Apple, amely a magyar GDP kétszeresének megfelelő adózatlan készpénzt parkoltat off-shore cégekben. Az offshore cégekről titkokat őrző, tavaly megszellőztetett Panama-iratok után újabb adathalmazt fújt be a szél az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) postaládájába. Tavaly több politikus is belebukott a botrányba, és ez valószínűleg idén sem lesz másképp. Most 19 offshore-céghálózat adatait dolgozták fel a Süddeutsche Zeitung, a BBC és a The Guardian újságírói, és ismét a társadalom leggazdagabb egy százalékához tartozó sztárokról, politikusokról és sportolókról derült ki, hogy a törvényi kiskapukat kihasználva adóparadicsomokban fialtatják a pénzüket. A legfrissebb hír, hogy Lewis Hamilton Forma 1-es bajnok 16,5 millió fontos (5,6 milliárd forintos) magánrepülőgépe után nem fizetett áfát: a Man-szigetre bejegyzett off-shore cégeket közbeiktatva lényegében saját magától lízingelte a gépet „üzleti célokra”, ezzel a kis trükkel 3,3 millió font (1,1 milliárd forint) adóvisszatérítéshez jutott. A U2 frontembere, Bono már a tavalyi listán is szerepelt, ő kisebbségi tulajdonosként beszállt egy litván plázába – egy offshore cégen keresztül. Az egyik legkülönösebb adóelkerülés II. Erzsébet brit uralkodó nevéhez fűződik, aki a Duchy of Lancester alapon keresztül érintett a botrányban úgy, hogy magánvagyonából milliárdos összegeket fektetett be adóparadicsomokban. Az Apple eddig is élen járt az adóelkerülésben, de miután óriásbírságot kapott az Európai Bizottságtól az írországi off-shore cégei miatt, állítólag Jersey-be irányított nem kevesebb, mint 252 milliárd dollárnyi adózás előtti készpénzt, ami a magyar GDP duplájának megfelelő összegnek számít. A techóriás azzal védekezik, hogy immár három éve a világ legnagyobb adófizetője, és nem tett semmi törvénybe ütközőt, sőt, állítja, hogy még csak nem is csökkentette a befizetendő adója mértékét. Az amerikai kormányon belül Rex Tillerson külügyminiszter, az Exxon Mobil korábbi vezére, Wilbur Ross kereskedelmi miniszter, Steven Mnuchin pénzügyminiszter és Gary Cohn gazdasági főtanácsadó is érintett a botrányban. Justin Trudea kanadai miniszterelnök egyik legközelebbi tanácsadója, Stephen Bronfman is hatalmas összegeket helyezett offshore-cégekbe. A listán szerepel többek között a Nike, és a világ egyik legnagyobb bányaipari vállalata, a Glencore is. A listán szerepel Madonna is, aki egy, a Bermuda-szigetekre bejegyzett off-shore egészségügyi vállalatba fektetett pénzt, de kihasználta az adóparadicsomok adta lehetőséget a Microsoft társalapítója, Paul Allen, Keira Knightley brit színésznő, és Wesley Clarke, a NATO korábbi európai főparancsnoka is. A The Guardian ígérete szerint a listán szereplő személyekről minden nap újabb információkat közölnek.