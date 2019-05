Stagnáló árakat hozott a február a budapesti értéktőzsdén

Vegyes előjelű híreket, de mégis összességében Inkább optimizmust hozott a február a világ tőkepiacain, ami elsősorban az amerikai – kínai kereskedelmi háború enyhülésével kapcsolatos információknak tudható be. Nem csoda, hogy a legjobban ezúttal a kínai tőkepiac teljesített. Érkeztek azért negatív hírek is a nemzetközi piacokról, elég csak a „no deal brexit” egyre közelítőbb forgatókönyvére, vagy a félbemaradt amerikai-észak-koreai tárgyalásokra gondolni. A nemzetközi piacok azonban felfelé korrigáltak, nem csak a kínai, de a vezető nyugati tőzsdeindexek is 5-7 százalékos pluszban zárták a februárt.

Magyarországon szintén a pozitív hírek voltak túlsúlyban, de vélhetően a befektetők már számítottak ezekre, mert sem a nemzetközi hitelminősítők várva várt felminősítéseit, sem a forint erősödését, sem a hazai blue chipek összességében pozitív gyorsjelentéseit nem követte hurráoptimizmus, illetve érdemi emelkedés. A kisebb pozitív hullámok után mindig megérkezett a korrekció is. A tőzsdeindex végül enyhe mínuszban zárt, 40 856 pontról, 40 333 pontig esett.

A vezető részvények közül egyedül az OTP nem publikálta februárban a gyorsjelentését, így a második havi 84,5 milliárd forintos forgalmat és a 3,3 százalékos áremelkedést még legfeljebb csak a várakozások hajthatták. A Mol 35 milliárd forintos kereskedési érték mellett 1,9 százalékkal esett, pedig elsősorban a jó kitermelési eredmények miatt az olajipari cég felülteljesítette a 2018-as célkitűzéseit. A Magyar Telekom és a Richter Gedeon is erős 2018-as évről számolt be.

A kisebb forgalmú papírok közül ezúttal az AutoWallis volt a legizgalmasabb, amely egyetlen hónap alatt 18,9 százalékkal drágult. Az autóipari részvény látványosan helyet kér a legfontosabb hazai részvények között, februárban „becsengetett”, illetve sajtótájékoztatón is bemutatkozott a tőzsdei közvélemény előtt. Az Est Media hónapról, hónapra hullámzó teljesítményt mutat, ezúttal lefelé mozdult nagyobbat az ár, csakúgy, mint a Waberers esetében.

A februári, 193,6 milliárd forintos összesített forgalom elmaradt a januári 231,5 milliárd forintos kereskedési értéktől, valamint a bázisnak tekinthető 2018. februári értéktől (277,5 milliárd forint) is. A 9,7 milliárd forintos napi átlagos forgalom a megelőző havi 10,5 milliárd forinthoz, vagy a bázis 13,9 milliárd forintjához képest szintén némileg alulteljesítő volt.

A brókercégek forgalmi listáján visszaerősített és első lett a Wood & Company (88,6 milliárd forintos duplikált forgalommal), e teljesítményével nem sokkal, de megelőzte a Concorde (80,7 milliárd forint) és az Erste (63,9 milliárd forint) kereskedési értékét.