Százezrekbe kerülhet a táboroztatás

Egy többgyermekes család esetén komoly anyagi terhet jelenthet a gyermekek nyári felügyeletének, táboroztatásának megoldása, a szülőknek akár többszázezer forintos kiadással is számolniuk kell, ezért érdemes időben elkezdeni a pénzügyi tervezést.

Mint az OTP Bank Öngondoskodási Index felméréséből kiderül, a magyar szülők 68 százaléka eltökélt, hogy a táborozás lehetőségét biztosítsa gyermekeinek, még akkor is, ha ez számukra lemondással jár. A táborozás azonban gyakran nemcsak egy lehetséges nyári program a gyermekek számára: sok nyári és napközis tábor egyben a megoldást is jelenti a gyerekek felügyeletének nyáron felmerülő problémájára. Utóbbi esetekben akár több hetet is eltölthet táborban egy-egy gyermek, de a többgyermekes családoknál is többszörösen jelentkezhet egy-egy tábor heti vagy többheti árának terhe.

A szülők eltökéltsége a táborozó gyermekek számából is kitűnik. Mint azt Tóth Béla, a taborfigyelo.hu portál ügyvezetője elmondta;

idén nyáron várhatóan 215 ezer gyermek vesz részt különféle táborokban, tehát rendkívül nagyszámú család érintett a táborozás, illetve annak költségeinek kérdésében.

„Egy átlagos, ottalvós nyári tábor heti díja szállással, ellátással hozzávetőlegesen 50 ezer forint, a napközis táborok valamivel olcsóbbak, átlagosan 35 ezer forintba kerülnek egy hétre” – mondta el Tóth Béla. „Ez a tavalyi árakhoz képest 10 százalékos drágulást jelent."

A legnépszerűbbek az olyan tematikus táborok, mint a sport, a nyelvi vagy az informatikai táborok. Ezek között akár 270 ezer forintos heti díjú táborokat is találhatunk. Az ilyen táborokban természetesen árukhoz mérten extra szolgáltatásokkal és programokkal várják a fiatalokat, például külföldről érkező anyanyelvi tanárok tanítják, vagy prémium kategóriájú szállásokon helyezik el őket, és szabadidejükben akár golfozhatnak is.

De csak egy átlagos árfekvésű, „ottalvós tábor” esetén is, egy 2 gyermekes család már akkor is 100 ezer forintos extra kiadással számolhat a nyári hónapokra, ha gyermekeik csak egy-egy hetet töltenek táborban. Három gyermek, vagy több heti táborozás esetén már többszázezer forintos költséggel is lehet kalkulálni.

„A nyári hónapok során sok családnak kell többletkiadással terveznie, ezért az ezzel kapcsolatos anyagi felkészülést is érdemes legalább egy évvel korábban elkezdeni. Az OTP Bank ezekre az esetekre is javasolja az OTP Pénzügyi Tervező használatát. A tervezőben ugyanis a „Gyermekek jövője” megtakarítási célon belül olyan, időszakosan előforduló programok is kiválaszthatók, mint a táborozás költsége” – mondta el a Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója. „Az Öngondoskodási Index felmérés adatai szerint egyébként a szülők a kortársakkal közös időtöltésen kívül, sok más területen is támogatni szeretnék gyermekeiket, akár rendkívüli anyagi erőfeszítések árán is. Ezekre tudatos pénzügyi tervezéssel ugyancsak könnyebben felkészülhetnek” – tette hozzá.

Az Öngondoskodási Index felmérés adatai szerint a magyarok egyébként nemcsak az egyes anyagi célok tekintetében, hanem általában véve is elhivatottak gyermekeik pénzügyi támogatásában: 85 százalékuk számára fontos, hogy gyermeküket a lehető legjobb anyagi feltételekkel indítsák el az életbe, a cél megvalósításában pedig nagyban segíthet a tudatos pénzügyi tervezés.