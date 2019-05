Szívhatják a foguka a magyar bankok

Azt gondolhatnánk, hogy egy óriási kártyatársaság már nem tud nagy meglepetést okozni az öreg földrészen. Lehetnek persze az európai üzletében is felhajtóerők. Igen, szélesedik a globális középréteg, elsősorban persze Ázsiában és Dél-Amerikában,de azért Európában is. Igen, a likviditáspumpa miatt több pénz van a „nagy rendszerben”, de azért két üzleti év között már nagyon csak nem tud megugrani a kártyahasználat. Ezt gondolhattuk, és természetesen jó nagyot tévedtünk. Tavaly a Visa minden fontos európai mutatójában kétszámjegyű növekedést ért el, forgalomban, nyereségben, még tranzakciószámban is. De miért emeljük ki éppen Európát a Visa mutatóiból? A sztori azért érdekes Budapesten is, mert a Visa Europe tavaly még számos bank, köztük magyar bankok tulajdonában állt. Aztán a Visa Inc. anyavállalat kivásárolta a tagbankokat. Ennek tavaly még örülhettek a magyar bankok is, szép nagy rendkívüli nyereségeket könyvelhettek. Most azonban szívhatják a fogukat, Lám, mennyivel több volt még ebben a cégben. És, hogy a keserű pirula még keserűbb legyen, Al Kelly Visa-vezérigazgató azt is bejelentette, hogy jövőre is az európai növekedés lesz a Visa fő motorja.