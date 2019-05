Tavaly megérte magyar részvényeket venni

A Budapesti Értéktőzsde tavaly folytatta a 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiájának megvalósítását: megkezdte működését egy a kkv-kra fókuszáló új piac, az Xtend, sikeresen elindult a BÉT elemzési-árjegyzési programja, tíz magyar cég csatlakozott a Londoni Tőzsdecsoporttal közös ELITE vállalatfejlesztési programhoz, és új oktatási leányvállalatot is alapított a magyar tőzsde, a Budapest Institute of Bankinget. A BUX harmadik éve tartó masszív emelkedése töretlen volt, a tőzsdei teljesítmény talán legfontosabb mérőszáma, az azonnali részvénypiaci forgalom is kiemelkedő mértékben növekedett az elmúlt évben. Tőzsdére lépett az UBM, prémium kategóriás lett a Masterplast és az OPUS. A Waberer’s tőzsdére lépésével pedig az elmúlt 20 év legnagyobb IPO-ját ünnepelhette a hazai tőkepiac. 2017-ben három új, régiós szinten is egyedülálló jelzáloglevél-indexet is bevezetett a BÉT. Mindazonáltal 2017 a BÉT számára leginkább a potenciális piacra lépő középvállalatoknak tartott bemutatkozókról és tárgyalásokról – a kapcsolatépítésről – szólt. Az eredményeket részletesebben is bemutató, most megjelent „Stratégiai Jelentés 2017” című kiadványból kiderül, hogy a BÉT rendkívül mozgalmas évet tudhat maga mögött.

