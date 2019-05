Tíz intő jel, hogy jön a nagy tőzsdeválság

A tőkepiacon egy pillanat alatt megváltozhat a hangulat. Hosszú évek optimizmusa szűnhet meg, amikor hirtelen a válságtól való félelem uralkodik el a piacokon. Talán még nem tartunk itt, de már a komoly elemzők is egyre gyakrabban „riogatnak”. A tőzsdéken vannak hivatásos vészmadarak. Nagyon nem érdemes rájuk figyelni, mert ők állandóan összeomlást vizionálnak. Az ő stratégiájuk az, hogy állandóan szélsőségesen negatív jóslatokat adnak, aztán, ha néha, egy évtized alatt egyszer ez bejön, akkor pár hétig felkapott váteszekké válnak. De vannak olyan szakemberek, akik gondolkodnak, figyelik a piacokat, eltérő helyzetekben, más gondolatokat fogalmaznak meg. Rájuk már sokkal inkább érdemes figyelni. Igaz ők nem fognak összeomlásról beszélni, őket kicsit dekódolni kell:

nagyobb volatilitás várható,

többféle forgatókönyv is megvalósulhat,

immár oda kell figyelni a defenzív stratégiákra is,

nem zárható ki némi korrekció sem.

Ha ilyeneket mondanak, az már erős válságelőrejelzésnek értékelhető.

Márpedig most ilyeneket mondanak.

Szépnek tűnik minden

Pedig, ha fél éves időtávban visszatekintünk a nagy globális tőkepiacokra, szinte minden index pluszban van. Ha egy-két hónapos csak a fókuszunk, akkor azért már némi elbizonytalanodás, oldalazás tapasztalható, plusz-mínusz nulla a változás. Erős visszaesés sehol, de mégis tapintható a fent említett feszültség, a szakemberek egymástól függetlenül, majd szinte már kórusban elkezdtek válságjelekről beszélni.

De vajon miért? Melyek azok a fundamentális és technikai jelek, amelyek már válságra utalnak.

A 10 jel

A piacok drágák, a hagyományos mutatók (P/E szintek) alapján nem csak az amerikai és az európai, de a feltörekvő, például kínai tőzsdék árazása is kiugró. A tőkepiacokat éveken át segítette a nagy likviditásbőség, vagyis a monetáris lazítás, más néven a pénznyomtatás. Most azonban nem pusztán a pénznyomtatás leállítása várható, de hamarosan a nagy pénzbőséget felválthatja a mennyiségi szűkítés. A legtöbb fejlett és feltörekvő piacon komoly gond a képzett munkaerő hiánya, ami már gátja a gazdaság kibocsátásnak, a további növekedésnek. Ha nincs elég munkaerő, akkor drágábban lehet megvenni a piacon még elérhető munkaerőt. Bérinfláció, majd általános infláció fenyeget, az inflációs várakozások máris megjelentek. Ha majd tényleg nő az infláció, felerősödhet a kamatemelési trend, tőke távozhat a részvénypiacokról a kötvénypiacokra. Komoly mértékben felerősödött a vállalat-felvásárlási piac, ami részben annak a tükre, hogy hurráoptimizmus uralkodik, részben az alacsony kamatkörnyezetet mutatja, de az ilyen élénkség sokszor előszele a nagy visszaeséseknek. A piaci volatilitás már most vészjósló. Hosszú évek nyugodt piaca után, 2018-ban már többször lehetett tapasztani, hogy fel-le ugrálnak a legstabilabb piacok is. A geopolitikai kockázatok sokasága miatt tovább emelkedhetnek a nyersanyagárak, ez is lassíthatja a világgazdasági kereslet növekedését. A világ meghatározó vezetői közül mind többen folytatnak ellenségeskedő, protekcionista gazdaság-politikát, ami veszélyes a világgazdaság legfőbb motorjára, a nemzetközi kereskedelemre. A kapzsiság és félelem örök kettősségében mintha elmozdultunk volna az üzleti lehetőségek keresése (kapzsiság) felől a kockázatoktól való tartás (a félelem) irányába, márpedig a bizalmi vákuum nagyon gyorsan kialakulhat

Közeljövő

Itt tartunk most. Válságjelek tagadhatatlanul vannak, válság, áresés még nincsen. A jövő többfelé indulhat. Még ha el is fogadjuk, hogy a válság közeleg, ilyenkor sokszor van még egy utolsó, egy megmagyarázhatatlan emelkedése a piacnak, valami olyan, mint a biológiában a kimúlás előtti hiperaktivitás, amikor a sebzett és gyenge állat még utolsó erejével megpróbál erősnek mutatkozni.

De az is lehet, hogy valójában már sokkal közelebb van hozzánk a trendforduló, mint gondolnánk, és elég lesz egyetlen rossz adat, egyetlen vállalati csőd és nagymértékben fognak esni az árak. Mert ha a piac füle már erre van kihegyezve, akkor a leghalkabb jelet is felerősítve fogja meghallani. Ahogy mondani szokták, most tényleg nem árt az öveket becsatolni.