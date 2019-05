Tízből négy új fix kamatozású lakáshitel már fogyasztóbarát

Jó hír a kiszámítható feltételeket kínáló lakáshitelt keresőknek, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakáshitel-minősítési rendszerének köszönhetően 2017 szeptemberére a hitelezés gerincét adó bankok és takarékszövetkezetek kínálatában megjelentek a kedvező feltételű Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek. A fokozódó ügyfélérdeklődés hatására tavaly szeptember óta közel 40 milliárd forint fogyasztóbarát lakáshitelt folyósítottak és idén januárban már a hitelfelvevők több, mint 40 százaléka fogyasztóbarát konstrukciót választott magának a hosszabb kamatperiódusú vagy a futamidő végéig rögzített kamatozású lakáshitel-piaci kínálatból.

Ezért érdemes a fogyasztóbarát védjegyet keresni

A minősített lakáshitelekkel korábbi kedvezőtlen lakáshitelek is kiválthatók, kamatuk és egyéb költségei kedvezőbbek a piaci átlagnál. A hitelajánlatok átláthatók és – az egységes feltételek miatt – könnyebben összehasonlíthatók egymással, valamint fogyasztóbarát jellemzőkkel is bírnak. E hitelek fix kamatozásúak, vagyis a törlesztőrészlet 3, 5, 10 évig, vagy akár a futamidő alatt végig változatlan marad. A nem minősített, referencia-kamatlábhoz kötött (változó kamatozású) hitel választása – annak ellenére, hogy ezen hitelek teljes hiteldíj mutatója (THM) a kezdeti alacsonyabb érték miatt vonzóbbnak tűnhet – kockázatos lehet, hiszen a fogyasztó ezzel azt vállalja, hogy a futamidő alatt a referencia-kamatláb változásával (akár 3 vagy 6 havonta) akár jelentősebb mértékben is emelkedhet a törlesztőrészlete.

Fogyasztóbarát lakáshitelt kínáló hitelintézetek

Hitelintézet Kamatperiódus Végig fix kamatozás 3 év 5 év 10 év Budapest Bank - ✔ ✔ - CIB Bank - ✔ ✔ - Erste Bank ✔ ✔ ✔ - FHB Kereskedelmi Bank - ✔ ✔ - K&H Bank ✔ ✔ - ✔ MKB Bank - - - ✔ OTP Bank - ✔ ✔ ✔ Raiffeisen Bank - ✔ ✔ - Takarékszövetkezetek - ✔ ✔ - UniCredit Bank ✔ ✔ - ✔ Forrás: minositetthitel.hu

Mindig érdemes kalkulálni!

Az MNB online összehasonlító kalkulátorával az ügyfelek kiválaszthatják a nekik legmegfelelőbb fogyasztóbarát lakáshitelt, s részletes információkat kaphatnak azok jellemzőiről a www.minositetthitel.hu oldalon, amelyet tavaly szeptember óta közel 700 ezer oldalmegtekintés volt. Érdemes számolni, hiszen a honlapon található kalkulátorral (a hitel, az adós és a fedezeti ingatlan adatainak megadásával) táblázatos formában lekérdezhető, hogy adott napon a bankok milyen személyre szabott ajánlatokat kínálnak az ügyfélnek. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek közös ismertetőjele az MNB által kibocsátott védjegy. Keresse az MFL logót a kiszámíthatóbb lakáshitelekért! További információ a http://minositetthitel.hu/ weboldalon.