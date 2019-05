Történelmi csúcson a BUX - Meddig tart a lendület

Két egymást követő évben is 30 százalék feletti teljesítmény. Nem semmi. De vajon maradt-e még spiritusz a Budapesti Értéktőzsdében? Idén novemberben történelmi rekordot döntött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX. A tőzsde átlagos növekedését jelző mutatószám már 40 ezer pont felett jár. Az elképesztő növekedést jól jelzi, hogy 2015 novemberében még csak 22 ezer ponton járt az index, egy éve pedig éppen egy másik éles határvonalon, a 30 ezer ponton száguldott át. Minden évben vannak kiugróan jól teljesítő tőkepiacok, de egymást követő két évben is 30 százalék feletti megtérülést elérni, ez tényleg egyedülálló. Arról most elegánsan elfeledkezhetünk, hogy az elmúlt két év előtt azért bőven voltak szűk esztendők is, amikor Budapest teljesítménye messze elmaradt a fejlett és a fejlődő piacok átlagától is. Az okok szerteágazóak, de mivel a budapesti parkett hangulata alapvetően négy nagy blue chip: OTP, Mol, Richter Gedeon, Magyar Telekom, teljesítményétől függ, a siker is azzal indokolható, hogy ez a négy társaság rendben volt, vagy olykor nagyon is rendben volt. Lássuk röviden a főbb mozgatórugókat!

OTP: Túl a devizaparán!

Az OTP számára meghatározó volt, hogy piacvezető lakossági bankként végre ő is letudhatta a lakossági devizahitelek fájdalmas kezelését. Magyarországon már nyugodtabb évek jöttek, és egy banknak ilyenkor mindig az a legfontosabb, hogy a GDP hogyan alakul. Ebből a szempontból is erős időszak volt a 2015-2017 közötti periódus.

Az OTP emellett folytathatta regionális terjeszkedését, sorra jelenthetett be bankvételeket, részben a régiót elhagyó görög, részben egy francia versenytárstól tudott vásárolni horvát, román, vagy éppen szerb bankot.

Mol: Végre jó hírek!

A Mol az olajárak korábbi esésénél jelentős veszteségeket szenvedett el, mert le kellett értékelnie a kutatási területeit. Ám azóta a cég nagyon magára talált, kimagasló profitokat ért el, és a részvényesek az új ágazatokra is fókuszáló friss stratégiát, illetve a részvényesi struktúra reformjait is nagy örömmel üdvözölték.

Richter: Világpremier

A Richter Gedeon teljesítménye szintén kimagasló volt a vizsgált kétéves időszakban. A hazai gyógyszeripar elmúlt évtizedeinek legnagyobb sikereként originális termékkel léphetett a nemzetközi piacokra a cég, amelyiknek az eredményessége mindvégig kimagasló maradt. A kurzus azt sem sínylette meg, hogy a társaság emblematikus vezetője, Bogsch Erik részlegesen, de átadta a stafétát.

Magyar Telekom: Hazai fókusz

A Magyar Telekom sok hazai, állami projektben is benne van, és a cég nem titkoltan egyre inkább az anyaországra koncentrál, eladta montenegrói érdekeltségét. A befektetők ezt láthatóan némi megkönnyebbüléssel fogadták.

Hogyan tovább?

A BÉT jó teljesítményéhez persze nem csak a nagyok kellettek, de a sok kisebb részvény, nem ritkán spekulánsok hajtotta áremelkedése is.

És hogyan tovább innen? Jó lenne azt gondolni, hogy újabb 30 százalékos áremelkedés reális, de az már tényleg világcsoda lenne. Vannak azért valóban jó hírek. Az alacsony hozamkörnyezetben, illetve néhány kisebb papír áremelkedését látva, újra kezd divattá válni a tőzsde a hazai kisbefektetők körében.

Ugyanakkor sajnos izgalmas új részvény-kibocsátások nem történnek. A nagy ígéretként beharangozott szállítmányozási cég, a Waberer’s sajnos eddig sokkal inkább csalódást keltett. Már az alacsony részvényjegyzési hajlandóság is zavart jelzett, de az aktuális ár immár érdemben lejjebb van, mint az első kereskedési napok optimista kötései.