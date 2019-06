További engedmények jöhetnek a fejlesztési adókedvezménynél

A vállalkozások részére számos beruházási kedvezményt biztosít a társasági adótörvény, sőt az Országgyűlés előtt elő lévő adócsomag-tervezet szerint jövőre még több kedvezmény várható az adózásban. Mint ismert, jelenleg a beruházáshoz kapcsolódó kedvezmény egy részét az adóalapból, míg a másokat az adóból lehet érvényesíteni. A társasági adóalapot csökkenteni lehet a kis-és középvállalkozások (kkv-k) tárgyévi új beruházás összegével, a vállalkozás saját tevékenységi körében megvalósított kutatás kísérleti fejlesztés összegével, illetve a jövőbeli beruházáshoz fejlesztési tartalékot is képezhet.

A társasági adóból le lehet vonni a kis-és középvállalkozások beruházási hitelre tekintettel fizetett kamat összegét, valamint a fejlesztési adókedvezményt.

A fejlesztési adókedvezménnyel a fizetendő társasági adót 80 százalékkal lehet csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy a tényleges 9 százalékos adókulcsot a kedvezmény érvényesítésével 1,8 százalékra lehet mérsékelni – ismertette a részleteket a Saldo Zrt. Adótanácsadó Igazgatóság igazgatója. Mint Kökényesiné Pintér Ilona elmondta, a beruházáshoz kapcsolódó megannyi adókedvezmény optimális kihasználásához érdemes tehát még a beruházás, fejlesztés indítását megelőzően adószakértővel konzultálni. „Ez azért fontos, mert amennyiben a vállalkozónak van elképzelése, hogy milyen értékben, milyen típusú beruházást tervez, úgy egy adótanácsadó a cég méretétől, területi elhelyezkedésétől, a beruházás összegétől, és nem utolsó sorban a vállalkozás eredményességétől függően segít megtalálni azt a kedvezmény típust, ami számára, az adott helyzetben a legoptimálisabb.” – emelte ki szakértőnk.

Ami a részleteket, illetve a tervezett változásokat illeti, a kedvezmény felhasználását a beruházás megvalósítása után, a beruházással létrehozott eszköz használatba vételekor vagy az azt követő évtől kezdődően 12 éven keresztül, de legkésőbb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 16. adóévig lehet érvényesíteni.

A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében a kis-és középvállalkozások beruházásai kedvezményre jogosító értékhatárát várhatóan fokozatosan csökkenti 2020-tól 2022-ig.

Mint ismert, a 2020-as költségvetés beterjesztésével egy időben a kormány benyújtotta a jövő évi adócsomagot. Ennek része a kkv-k beruházási tevékenységének ösztönzése. Ezért a javaslat szerint a fejlesztési adókedvezmény kis- és középvállalkozásokra vonatkozó jogcímének értékhatára 3 év alatt kedvezőbbé válik.

Ennek megfelelően a jelenleg hatályos kis-és középvállalkozások által érvényesíthető fejlesztési adókedvezmény feltételének minősülő 500 millió forint feletti beruházás értéke előreláthatólag az alábbi módon változik:

2020-tól kisvállalatok esetében 300, középvállalatnál 400 millió forintra csökken,

2021-től kisvállalatok esetében 200, illetve középvállalatnál 300 millió forintra csökken,

2022-től pedig kisvállalatok esetében 50, illetve középvállalat esetén 100 millió forint után lehet majd várhatóan adókedvezményt igénybe venni.

Arra a kérdésünkre, hogy hol és hogyan lehet a beruházást tervező vállalkozásoknak kezdeményezni a fejlesztési adókedvezményt, Kökényesiné Pintér Ilona azt mondta, hogy ezt a Nemzetgazdasági Minisztériumnál lehet megtenni. A társaságoknak a kedvezményt a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Kormányrendelet mellékletében található formanyomtatványon kell elektronikusan bejelenteniük, hogy beruházást terveznek, amelyhez szeretnék az adókedvezményt érvényesíteni.

Nagyon fontos, hogy a bejelentést még a projekt megkezdése előtt meg kell tenniük. Ennek oka, elvesztik az adókedvezményre való jogosultságukat, ha a bejelentést vagy a kérelmet a beruházás megkezdését követően nyújtják be.

A bejelentéshez több adatra is szükség van, de a legfontosabbak: az adózó adatai, a beruházással kapcsolatos adatok. Ennek megkezdésének és befejezésének tervezett napja, célja és jellege. Szükség van az elszámolható költséggel, adókedvezményi összeggel kapcsolatos adatokra is, illetve a fejlesztési program részletes ismertetésére is. A beruházás helyének pontos bejelentése fontos, mert ha abban változás történik, akkor azt módosítani nem lehet. Ebben az esetben új bejelentésre van szükség.

Miután kormányzati cél a kkv-szektor versenyképességének növelése, ennek ellenére az látható, hogy napjainkban a fejlesztési adókedvezmény lehetőségével jellemzően csak a nagyvállalatok élnek.

„A kisebb cégek félnek az újdonságtól. Mint látjuk, a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez komoly számításokat kell már előzetesen is elvégezni, hiszen a számított társasági adó 80 százalékos korlátján túl figyelembe kell venni az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló – 37/2011. (III. 22.) – Kormányrendeletet is” – emelte ki szakértőnk.

Így ennek alapján a támogatottsági intenzitás az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, a Közép-Dunántúl régióban 35%, a Nyugat-Dunántúl régióban 25%, a Közép-Magyarország régióban 35%, valamint településeken 35%, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

Ezek az intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.