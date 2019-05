Trükkös külföldi bankautomaták – Legyen óvatos!

Ön is járt már úgy, hogy külföldön a bankkártya automata felajánlotta, hogy fizessen forintban? E kényelmi szolgáltatásra azonban nagyon ráfázhat. Gyakorta kedvezőtlenebb lesz az árfolyam és extra költség is lesz, így a tranzakciók indokolatlanul megdrágulhatnak - figyelmeztet az MNB. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyfélszolgálatához az elmúlt időszakban több, a külföldi bankkártyatranzakciók helyszíni átszámítását érintő ügyféljelzés is érkezett. A fogyasztók jellemzően nem kaptak megfelelő tájékoztatást a helyszíni valutaátváltási szolgáltatás kedvezőtlen feltételeiről, s előfordult az is,

hogy a külföldi készpénzkiadó automata (ATM) – ellentétben a vonatkozó európai uniós szabályozással – kizárólag az üzemeltető által meghatározott árfolyamon átszámított forintösszeg elfogadását tette lehetővé.

A helyszíni átváltással kalkulált forintösszeget azonban nem kötelező elfogadni.

A legtöbb országban – hazánkhoz hasonlóan – a kártyás fizetés díjmentes, azonban a készpénzfelvételnek a hazainál jellemzően magasabb a költsége.