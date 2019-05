Új hidegháborút robbanthatnak ki a büntetővámok?

Az átgondolatlanságra utal, hogy a vámemelés ötletét még az elnök saját tanácsadói sem támogatták teljes mellszélességgel: Gary Cohn, a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója az aláírás előtt két nappal vette a kalapját, és távozott hivatalából - tiltakozva a döntés ellen. A következő héten Rex Tillerson külügyminiszter került sorra, ő állítólag a sajtóból tudta meg, hogy leváltották, menesztésének hátterében lapinformációk szerint a protekcionista politikáról alkotott véleménye is szerepet játszott.ami abból is látszik, hogy az elnöki szóvivő ár nappal a vámemelés után bejelentette: az Észak-Antlanti Szabadkereskedelmi Egyezményhez (NAFTA) tartozó Mexikóra és Kanadára nem fog vonatkozni a büntetővám, de csak 30 napig, utána az USA másképp is dönthet. Később szóba került, hogy Amerika "igaz barátai" is mentesülhetnek a büntetővámok alól. Végül az Európai Unió, Ausztrália, valamint Dél-Korea is kikerült a vámemelés alól.