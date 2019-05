Újabb eredményes tanévet zárt a Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola Program

Idén a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában fejezi be erre a tanévre szóló útját a - Pénziránytű Alapítvány anyagi és szakmai támogatásával a PontVelem Okos Program keretében megvalósuló - Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola Program, amelynek köszönhetően idén ismét 100 iskolában nyílt lehetőség az általános iskolás diákok pénzügyi-gazdasági ismereteinek bővítésére. Az Utazó Iskola a következő tanévben is töretlenül járja majd az országot, az előjelentkezés felülete már elérhető az érdeklődő iskolák számára. Fontos szempont, hogy a program a távolabbi és kisebb iskolákba is eljusson, ezzel is segítve a hátrányosabb térségek felzárkóztatását.

A program keretében az oktatási intézményekbe egy képzett tréner csapat „viszi házhoz” a tudást, a délelőttök folyamán tanórai keretek között erősítik a diákok pénzügyi ismereteit. A tanórák mellett a tanulók digitális játszóházi foglalkozáson is részt vehetnek, amelynek során digitális eszközökön, okos alkalmazásokkal, többek között a Pénziránytű Alapítvány egyedülálló Pénzügyi hősképző applikációjával, valamint a JátékBank pénzügyi kvízeivel ismerkedhetnek meg.

A tanórák során az alsós korosztály kétféle játékos tananyag mentén találkozik olyan hétköznapi életben fontos gyakorlatias pénzügyekkel, mint a családi költségvetés készítése, a családi bevételek és kiadások típusa. Meséken keresztül szerezhetnek ismereteket a takarékoskodásról, a tudatos vásárlói magatartásról. Felsős korosztályban már négyféle tananyag áll rendelkezésre, amelyekben életszerű példákon keresztül kerülnek bővebben kifejtésre a különböző gazdasági összefüggések. Az 5-8. évfolyamosok megismerkedhetnek olyan gyakorlati ismeretekkel is, amelyek segíteni fogják őket az első bankszámlájuk kiválasztásakor, vagy akár egy hitel ajánlat értékelésekor. A tananyagok a Pénziránytű Alapítvány „Küldetések a pénz világában” című tankönyvére támaszkodnak, amiből az MNB támogatásának köszönhetően jelenleg már több mint 1500 általános iskolában tanulhatnak pénzügyi alapismereteket a gyerekek. A délután folyamán a tanárok számára szolgál további érdekes lehetőséggel az Utazó Iskola Program, ugyanis részt vehetnek egy kétórás pedagógusképzésen, ahol többek közt a Program nyújtotta lehetőségekről is tájékozódhatnak.