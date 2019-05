V4 országok: a többiek milliárdosai gazdagabbak

Szlogeneket ismerünk, Csehország mindig is iparosodott volt, a lengyelek négyszer annyian vannak, a szlovákoknál nagyobbak a jövdelmi különbségek. Vajon tényleg ez az igazi ok?

A térségünk leggazdagabb embereinek számbavétele sokféleképpen történhet. Mindenhol vannak jobb és rosszabb listák, de talán érdemes a globális rangsorokat nézni, például induljunk ki, az országonként azonos módszertannal készítő Forbes listájából!

Az is előnyös, hogy az amerikai magazin újabban real time rankinget is publikál, vagyis olyan adatbázisa van, amely például a tőzsdei érdekeltségek árfolyam-változásai miatt azonnal módosítja az értékeket.

A V4-ből 12-en

A világ 2000 leggazdagabb embere között, ahová csak dollármilliárdos vagyonnal lehet bekerülni hat cseh, hat lengyel, egy magyar és egy szlovák üzletember tudott bejutni.

Természetesen minden lista vitatható, mi magyarok például láthattunk már olyan rangsort, ahol Mészáros Lőrinc megelőzte Csányi Sándort,

mindenesetre a Forbes globális listájára egyedül Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója fért fel, ő 1,1 milliárd dolláros vagyonával az 1857-ik.

És a többi ország listavezetői? A régió leggazdagabb embere a világlistán is top 100-as, jelenleg éppen 95. Petr Kellner. Az 54 éves üzletember a kuponos privatizáció során tűnt ki, azóta banki, biztosítói, távközlési, informatikai, energetikai érdekeltségei is voltak, Magyarországon is van it-cége, illetve ő szerezte meg korábbi norvég tulajdonosától a Telenort.