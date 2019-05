Ezek a döntések tették Steve Jobs-t a világ egyik legsikeresebb üzletemberévé

Saját maga mutatott jó példát

Steve Jobs hihetetlen munkamorállal rendelkezett. Önéletrajzírójának elmondta, hogy amikor 1997-ben visszatért az Apple-hez, minden reggel héttől este kilencig dolgozott, miközben a Pixart is irányította. Még a veseproblémái ellenére is ragaszkodott ahhoz, hogy mindkét cégnek a működését is felügyelje, amiért rengeteg ember tiszteletét érdemelte ki.

Gyors és határozott döntéseket hozott

Új termékek készítésekor az Apple ritkán alkalmazott tanulmányokat, felméréseket, kutatásokat. Ugyancsak ritka volt, hogy Jobs hetekig-hónapokig húzott volna egy döntést, ugyanis hajlamos volt könnyen elunni magát. Mindig hallgatott az ösztöneire, és gyors döntéseket hozott. Az első iMac esetében például úgy döntött, hogy az Apple a szivárvány színeiben fogja piacra dobni az új gépeit. Jony Ive, az Apple design vezetője szerint a legtöbb helyen egy ilyen döntés hónapokat vett volna igénybe, Steve Jobs viszont fél óra alatt döntött.

A befolyását maximálisan kihasználta

Hatalmas hír volt, annak idején, hogy Jobs visszatért az Apple-hez, a céghez, amelyet bár ő indított el, azóta elvesztette a varázsát. Ragaszkodott hozzá, hogy csupán a cég tanácsadója legyen, azonban mindenki tudta, hogy igazából az ő kezében van az irányítás, még az Apple akkori vezérigazgatója, Gil Amelio is. Jobs tudta, mekkora befolyása van és ezt ki is használta: alighogy újra munkába állt, elérte, hogy lemondjon az igazgatótanács, így irányítás alá tudta vonni a cég következő projektjeit, amelyek lehetővé tették olyan eszközök fejlesztését, mint például az iPod.

Határozottan kiállt a meggyőződése mellett

Egy termék, vagy akár önmagunk eladásának folyamata a kulcs ahhoz, hogy mások is megvegyék az ötletet. Mielőtt az Apple 2001-ben elindította a nagysikerű iTunes médialejásztóját, Jobs több tucat zenésszel találkozott abban a reményben, hogy együttműködésre bírja őket. Wynton Marsalis egyike volt ezeknek a zenészeknek, bevallása szerint Jobs két órán keresztül csak beszélt, és az győzte meg igazán, ahogyan szenvedélyes meggyőződéssel adta elő a terveit.

Elvárta az őszinteséget

Amikor Jobs visszatért az Apple-höz, igyekezett megreformálni a céget, amely kisebb válságban volt, így mindenkit megkért arra, mondja el, mi a baj ezzel a hellyel. Némi vonakodás után kiderült, hogy a termékekkel van gond, mire Jobs megkérte az ott dolgozókat, hogy mondják el, konkrétan mi a probléma, amire újra zúgolódás volt a válasz. Jobs ekkor állítólag kiabálva mondta, hogy a termékek egyáltalán nem megfelelőek (akkoriban bézs doboz volt minden Macintosh, ugyanolyan kinézettel, mint bármelyik asztali számítógép. Egy évvel később mutatta be az első iMacet). Jobs őszinteséget várt el mind önmagától, mint a cégnél dolgozóktól.

(via Business Insider)