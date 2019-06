Sikersztori: rendszereink őrei

A bankoknál, biztosítóknál, a pénzügyi szolgáltatóknál, a közműveknél, vagy a távközlési szektorban tehát különösen lényeges, hogy a fő hardvereszközök, szoftverek és megoldások, azaz az informatikai háttérrendszerek a lehető legkisebb hibaaránnyal működjenek. Egy-egy kimaradás vagy leállás nem csak az ügyfélélményt rombolja, hanem alkalmanként is sokmilliós, sok tízmilliós kárt okozhat már egy közepes vállalatnál is, nemhogy egy nagyobbnál. Ezt sokszor okozza belső emberi hiba, de jellemzőbb, hogy az internetről érkező, külső támadások bénítják meg a működést.

Ez volt az az igény, amit a teljesen magyar tulajdonú vállalkozás alapító vezetője, Őry Tamás idejekorán, bő egy évtizede felismert. Azóta persze sok minden történt. Az államok kibervédelmi „hadseregeket” hoztak létre, és egy-két éve a zsarolóvírusok is olyan összehangolt támadást intéztek vállalatok, intézmények és magánszemélyek ellen, hogy ma már senki sem kételkedik abban, hogy az informatikai biztonság mennyire alapvető dolog.

Fontos látni azt is, hogy az újabb, kifinomult támadások a korábban hatékonynak hitt informatikai falakat is átugorják vagy megkerülik.

Ezért egy cégvezető feladata nem az, hogy besétáljon egy szakboltba, vagy odakattintson egy webáruházra, és összevásárolja a szükséges eszközöket, majd a régi IT-s csapatra rábízza a telepítést. A munka ennél sokkal-sokkal összetettebb. És ez az a feladat, amelyben a 30 fős TR Consulting szakértő csapata segít: a megfelelő információbiztonsági problémákra, kihívásokra a megfelelő védelmi megoldásokat, eszközöket, szoftvereket megtalálni. De ez csak az egyik feladat, a másik a fent említett szektorokban meglévő igen szigorú adatvédelmi előírások, szabályok betartása, különösen például a friss uniós adatvédelmi irányelvek, a GDPR átültetése a napi gyakorlatba. Ezek ráadásul olyan összetett,rendszerek tucatjait érintő munka, hogy professzionális projektmenedzser csapatot is kell működtessen a TR Consulting.

Az immár egymilliárdos árbevételű középcég ma már a legnagyobb bankoknak, pénzügyi csoportoknak, energetikai és közműszolgáltatóknak, valamint távközlési cégeknek szállít.

Az IT biztonsági iparág diszkrét jellege miatt cégneveket nem szeretne mondani az alapító-ügyvezető, ám elárulja, hogy fő területeik az új generációs tűzfalak, a határvédelem, a logelemzés, a mobileszköz menedzsment és az etikus hackelés, mellyel könnyebben azonosíthatók azok a pontok, melyek sürgősen kijavítandó sérülékenységi kockázatokat jelentenek a megrendelő vállalatok oldalán. De természetesen vállalnak olyan auditokat is, melyek során a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet által elvárt törvényi megfelelőségeket vizsgálnak, mint például a pénzügyi vagy adatvédelmi törvények informatikai jellegű előírásainak megléte.

Mivel tanácsadó cégről van szó, a különböző IT-megoldásokból csak a legjobbakat ajánlják az ügyfeleknek, olyanokat, amelyekben piacismereteik és tapasztalataik révén száz százalékig megbíznak, és amelyeket például az olyan független iparági elemzők, mint például a Gartner is a legjobbak közé sorolnak.

A TR Consulting üzletfejlesztéséért is felelős Őry Tamás alaposan dolgozik, számos rendezvényre, eseményre igyekszik eljutni. A szakmai, ágazati kiállításokon, konferenciákon azonban elsősorban a saját együttműködő partnereivel, meglévő ügyfeleivel, illetve konkurenseivel találkozik.

Ezért is volt része pozitív meglepetésben, amikor rátalált a Magyarok a Piacon Klubra. A kizárólag magyar tulajdonú, jellemzően közepes méretű vállalkozókat tömörítő szervezet rendkívül sokszínű. A napi problémáik, kihívásaik mégis nagyon hasonlóak, legyen szó általános makrogazdasági, adózási, pénzügyi vagy épp informatikához, adatvédelemhez, vagy épp a pályázati lehetőségekhez kapcsolódó esélyekről, kihívásokról van szó.

A Magyarok a Piacon Klub tehát olyan rendezvényeket, eseményeket szervez, ahol az egymás megismerésén és beszélgetéseken, üzleti lehetőségeken (networking) túl igen fontos tapasztalatcsere, információcsere is zajlik. Ám azon túl, hogy neves előadókat hív meg a Klub vezetősége, különleges eseményeken is részt vesznek.

Ilyen volt például az egyik Klubtag, a Masterplast telephelyén rendezett találkozó. A tőzsdén lévő vállalat vezetői és a Klub elnöksége meghívta a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját és a kibocsátási terület vezetőjét. A rendkívül tanulságos workshopon a tőzsde vezetése az érdeklődő középcégeknek beszámolt a stratégiai váltásról, illetve az újszerű tőkebevonási lehetőségekről. Így például éppen a Magyarok a Piacon Klub tagjainak is szóba jöhető BÉT Xtend középvállalati tőkepiacról. De közel sem csak ez volt érdekes az elmúlt időszakban.

Őry Tamás kiemeli az olyan eseményeket is, mint például az egymással vitatkozó neves közgazdászok beszélgetése. A MAPI Klub nemrég Pogátsa Zoltánt és Csath Magdolnát ültette egy asztalhoz. Az eltérő vélemények miatt sem torkollott tehát mérsékelten érdekes makrogazdasági eszmefuttatásokba az előadás. E helyett a résztvevők olyan meglátásokkal, nézőpontokkal és háttér-információkkal gazdagodtak, amely segít nekik a következő évekre szóló üzleti stratégiák kialakításában. Szó volt például a V4 országok gazdasági trendjeiről is, így például, aki az országhatáron átnyúló üzletben gondolkodik fontos képet kapott a friss folyamatokról. De ugyanígy a közeljövő hazai kihívásairól és lehetőségeiről is szó esett.