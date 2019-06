2RULE az Intersport kínálatában

Az Intersport elkötelezett abban, hogy vásárlóinak a legjobb ár-érték arányú márkás termékeket kínálja, ezért is szavaztak bizalmat a magyar sportmárkának – nyilatkozta a 2RULE gyártójával kötött kereskedelmi együttműködés bejelentése alkalmából az Intersport Magyarország ügyvezető igazgatója, Horváth Csobán. A vezető sportszerkereskedők közé tartozó Intersport elkötelezett Magyarország mellett, partner a magyar brandek, sportmárkák kiépítésében.

A 2RULE-nál a márkaépítés első lépése a budapesti bemutatóterem tavaszi megnyitása volt. A Váci úton található szalonban a profi csapatok képviselői a saját kollekciójuk megtervezéséhez, összeállításához kapnak szakmai segítséget, majd a megrendelt termékeket az MSM Zrt. a kért helyszínre szállítja ki. Az MSM Zrt. egyedi kollekciók kialakítását is tervezi, az igényes vevőkör kreatív magyar divattervezők exkluzív, hétköznapi viseletre tervezett kollekcióiból választhat majd. Több dizájner is elküldte már vázlatait, az exkluzív kollekciókhoz szükséges szabásmintákat a cég mintavarrodája fejleszti. Az MSM küldetésének érzi, hogy a divattervezés mellett a textilipari alapanyag-gyártásban is segítse az innovációt, a cég ezért a kutatás-fejlesztésben keresi a kapcsolat az ágazathoz kapcsolódó hazai felsőoktatási intézményekkel, kutatóműhelyekkel. Az imázsépítést és a márka piaci részesedésének növelését egyaránt szolgálja a 2RULE hamarosan induló webshopja. Az online kereskedelemben a kisebb, amatőr csapatok egyedi igényeit és a minőségi sportruházat kedvelőit is kiszolgálja majd a Magyar Sportmárka Zrt. - akár a határokon túl is. Prémium minőségű termékeihez magas szolgáltatási színvonal társul, az MSM Zrt. partner a csapatbrandek építésében, az egyedi mezek készítésében.

2018 a piacra lépés éve volt a 2RULE-nál, 2019 pedig a bizalomé és az imázsépítésé - nyilatkozta a kereskedelmi együttműködés bejelentése alkalmából az MSM Zrt. vezérigazgatója, Bendik Bernadett. A magyar sportmárka bízik benne, hogy a profi sportolók által is használt termékeiben a sportszerető nagyközönség is hinni fog.