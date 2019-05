Tesztelje, valójában milyen vezető Ön!

1. kérdés a. 1 pont b. 2 pont c. 3 pont

2. kérdés a. 1 pont b. 2 pont c. 3 pont

3. kérdés a. 1 pont b. 3 pont c. 2 pont

4. kérdés a. 3 pont b. 2 pont c. 1 pont

5. kérdés a. 1 pont b. 3 pont c. 0 pont



12-15 pont: Defenzív stílusú, előzékeny, nyugodt, előrelátó vezető vagy, a baleseti kockázatod minimális. Csak így tovább az utakon! 😊

8-11 pont: Jó értelemben vetten átlagos vezető vagy. A volán mögött nem vagy erőszakos, de olykor mások szempontjait nem veszed kellően figyelembe, így manővereid nem teljesen veszélytelenek. Mindig van egy óvatosabb megoldás, légy kicsit körültekintőbb.

4-7 pont: Nem úgy tekintesz a közlekedésre, mint egy csapatjátékra, melynek vannak szabályai. A többi autóst olykor szükséges rossznak, leküzdendő akadálynak látod, a közlekedés számodra inkább küzdelem. A veszélyes manőverektől sem riadsz vissza, így baleseti kockázatod magasabb lehet az átlagosnál. Légy óvatosabb, figyelj magadra és másokra is!