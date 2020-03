A MI olyan mértékben változtatja meg a világot, hogy a halhatatlanság is egy opció lesz

A számítógép már 2029-ben olyan okos lesz, mint az ember, ha éppen nem okosabb, s ez olyan mértékben változtatja meg az életet, ahogyan most még fel sem tudjuk fogni - mondja a mesterséges intelligencia pápájának hívott Ray Kurzweil. A szingularitás korában a halhatatlanság is egy opció lesz. Valószínűleg sokan találkoztunk olyan online szolgáltatással, honlappal, alkalmazással, ahol először valahogyan igazolni kellett magunkat, hogy nem vagyunk robotok. A mesterséges intelligencia szédületes térhódításával ugyanis egyre több helyen próbálják teljes biztonsággal megkülönböztetni az embert a géptől, ezzel egyúttal megvédeni saját belső rendszerüket az esetleges rosszindulatú hackertámadásoktól. Elképzelhető, hogy a nem is olyan távoli jövőben ez akár az újságcikkekre is érvényes lehet, hiszen a mesterséges intelligencia ma már komplett újságcikkeket is képes generálni. Most azonban még higgyék el, ezt a szöveget nem robot írta!

A sok pozitívum

A sötét oldal

Egy elképzelt eset szerint a minisztériumban takarítgató robot beprogramozott bombát rejt, melyet arcfelismerő szoftvere csak akkor old ki, ha megpillantja a célszemélyt, mondjuk a minisztert.

A mesterséges intelligencia ugyanis a gépfegyverek és az atombomba után a harceszközök harmadik generációját jelentené.

Az ember-gép kapcsolat pedig növeli majd agyunk kapacitását, tudásunk minőségét és a szoftver alapú emberek akár halhatatlanokká is válhatnak.

Már most sincs mindenkire szükség, de akkor a fölöslegesség tömeges lesz. Az állás nélkül maradt emberek fennmaradását feltehetően egy garantált, minimális jövedelemmel teszik majd lehetővé, de életük a munka nélkül elveszti az értelmét.