Erős lett a március a BÉT-en

Márciusban intenzíven emelkedtek az árak a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában. Magyarországon a jó makrogazdasági adatok és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bejelentése volt meghatározó, a jegybank ugyanis kismértékben, de változtatott a monetáris kondíciókon. A BUX összességében 40 333 pontról, 41 684 pontig emelkedett, eközben a világ vezető indexei stagnáltak, sőt, egyes esetekben érdemben visszaestek. A részvénypiaci forgalom felét adó OTP 7,3 százalékot drágult. Márciusban a forgalom is magas volt, a 282,8 milliárdos havi részvényforgalom 14,1 milliárd forintos napi forgalomnak felelt meg, ami az idei évben eddig a legmagasabb havi kereskedési érték. A brókercégek forgalmi rangsorában a három vezető cég nagyon vetélkedik, márciusban a Wood nyert, megelőzve a Concorde-t és az Erstét.

A gyenge, fejlett piaci növekedési adatok nem örömteliek a cégek, vagy a tőkepiacok szempontjából. Annyiban azonban mégis, hogy a FED, illetve az EKB a gyengébb növekedési számokat látva, alighanem letett a közeli kamatemelésekről. A monetáris szigorítás kiárazódása pedig mindig segít a részvénypiacokon. A brexit körüli tanácstalanság, vagy a nyersanyagárak további emelkedése nem volt éppen derűlátásra okot adó hír, nem véletlen, hogy a meghatározó tőzsdék márciusi teljesítménye a nulla – mínusz két százalék körüli intervallumban szóródott.

Ennyi globális negatívum mellett különösen értékes, hogy Magyarországgal szemben viszont rendkívül pozitívak maradtak a befektetők. A magyar makrogazdasági pálya, a jó adatok és a felminősítések erős alapot adtak az áremelkedésnek. A Budapesti Értéktőzsde új kibocsátót köszönthetett, igaz nem a részvényszekcióban. A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) a 2019. március 20-án lezajlott sikeres kötvényaukció során 24,7 milliárd forint összértékű, 3 éves futamidejű, 2022. márciusi lejáratú, évi 2 százalékos fix kamatozást ígérő kötvényt bocsátott ki.

A BUX összességében 40 333 pontról, 41 684 pontig drágult. A vezető részvények közül az OTP 147,8 milliárd forintos forgalom mellett, 7,3 százalékkal, egészen 12 600 forintig menetelt. A MOL (43 milliárd forintos kereskedési érték) ezúttal csak 1,2 százalékkal lépett feljebb, ezzel 3 278 forinton zárta a márciusi kereskedést. A blue chipek közül egyedül a Telekom (5,5 milliárd forint) teljesített gyengébben, 1,2 százalékkal visszaesett.

A kisebb forgalmú papírok közül kiemelkedett a 4iG teljesítménye. Az informatikai cég nem először mutat bőven két számjegyű drágulást, márciusban több mint 50 százalékos emelkedéssel 4060 forintig jutott a kibocsátó. Nagyon közeledik két tőzsdei kibocsátó, az Opus Global és a Konzum integrációja, április elején rendezik az egyesülés részleteit tárgyaló közgyűlést.

2019 márciusában magas, 282,8 milliárd forintos volt a havi összesített forgalom, ami a megelőző havi (193,6 milliárd forintos) forgalomnál érdemben magasabb volt, és meghaladta a bázis 244,4 milliárd forintos értékét is. A 14,1 milliárd forintos napi átlagos forgalom is jelentősen lehagyta a februári 9,7 milliárdos értéket, de a 2018. márciusi 12,9 milliárd forintot is felülmúlta.

A brókercégek forgalmi listáján a Wood & Company végzett az élen, duplikált forgalma 126,8 milliárd forintra rúgott, ezzel megelőzte a Concorde-t (124,6 milliárd forint) és az Erste (103,3 milliárd forint) kereskedési aktivitását.