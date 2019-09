Már londoni fintech cégek is az MKB programjában

Az MKB Bank által 2016-ban létrehozott MKB Fintechlab rövid idő alatt Közép-Kelet-Európa meghatározó fintech központjává vált. Az utóbbi hetek, hónapok nemzetközi érdeklődése azt mutatja, hogy már a fintech világ központjának számító Londonból is az MKB Fintechlabba jönnek tanulni a startupok. Az MKB Fintechlab március elején induló harmadik nemzetközi inkubációs programjában - rekordszámú jelentkező után - négy ország kilenc startupja vesz részt. A kiválasztottak közül két startup már „visszajár” az MKB Fintechlabba, hiszen tavaly év végén ők nyerték az az MKB Fintechlab Budapesten megrendezett első nemzetközi hackathonját.

Az MKB Fintechlab harmadik évében a bank specialistáiból és vezetőiből álló szakértői gárda négy országból – köztük Nagy-Britanniából, Észtországból, Finnországból – a kilenc legtehetségesebb startupot választotta ki, köztük van a 2018-as év leginnovatívabb finn fintech startupjának választott cég is. A 12 hetes program célja, hogy a résztvevő startupok jelentős mértékű, gyors szakmai fejlődést érjenek el, és a legjobb fintech fejlesztések gyakorlati alkalmazásával új együttműködéseket alakítsanak ki az MKB Pénzügyi Csoporttal és partnereivel. A kiválasztott startupok megoldásai között van újszerű fizetési megoldás, szabályozói megfelelést segítő szoftver és blockchain-alapú bankkártya is.

Az MKB Fintechlab inkubációs programja 12 hetes, intenzív vállalkozásfejlesztési program, amelynek során a Fintechlab specialistái, neves banki és iparági mentorok segítik a startupokat üzleti és szervezeti modelljük, valamint értékesítési stratégiájuk gyors fejlesztésében. A program különlegessége, hogy a résztvevők akár 50 millió forint tőkebefektetést is kaphatnak, fejlesztéseiket az MKB Bank új digitális rendszereire alapozva, a bankkal közösen vezethetik a piacra.

Pereczes János, MKB Fintechlab ügyvezető: Az MKB Fintechlab már három éve „kapu” az MKB Bank és a nemzetközi fintech világ között. Ezen a kapun keresztül épülnek be a fintech innovációk az MKB Pénzügyi Csoport szolgáltatásaiba, ezek egyre erősebb kapcsokat és innovációkat jelentenek az ügyfelek és az MKB Bank kapcsolatában. Öröm és elismerés számunkra, ahogy évről évre egyre több és szélesebb körből érkező innováció létrejöttét tudjuk támogatni, majd ezt követően a gyakorlatba is átültetni. A legjobb úton haladunk, hogy rövid időn belül Budapestet nemzetközi fintech központként is jegyezzék.

Az MKB Bank által 2016-ban létrehozott MKB Fintechlab innovációs labor és nemzetközi startup inkubátor Magyarország első ilyen jellegű szakmai szervezete. Működésének eredményeként a legsikeresebb fintech innovációk – mint például az MKB Private Banking Blueopes befektetési robottanácsadója – épülnek be az MKB Pénzügyi Csoport mindennapi működésébe. Az MKB Fintechlab startup inkubációs programja a már tesztelhető fejlesztéssel rendelkező fintech startupok számára biztosít induló befektetést, személyre szabott képzési programot, sőt a legjobbak számára az MKB Bankkal való szakmai együttműködés lehetőségére is alkalmat teremt. Az MKB Fintechlab által inkubált startupok folyamatosan a legmagasabb szintű nemzetközi elismeréseket érik el: 2017-ben Sara Koslinskát választották az év vállalkozójának a közép-kelet-európai régióban, 2018-ban Románia legjobb startupja lett a Pago, valamint Európa 10 legígéretesebb fintech megoldása között tartják nyilván a FintechBlocks és Limitless fejlesztéseit. 2018 végén az MKB Fintechlab rendezte meg Közép-Kelet-Európa első nemzetközi fintech hackathonját. A Fintechlab szakértői rendszeres előadói a legszínvonalasabb hazai és nemzetközi szakmai fórumoknak.