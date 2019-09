Ön tudja, hogy ki volt Széll Kálmán, egyik leghíresebb terünk névadója?

A másik Széll Kálmán

Egyáltalán nem közismert, hogy a híres miniszterelnöknek volt egy hasonló nevű, nála öt évvel idősebb rokona. Nevükön kívül abban is hasonlítottak, hogy mindkettőjük koruk legnagyobb magyar költőinek leányát vette feleségül: a fiatalabbik Vörösmarty Ilonát, az idősebbik Arany Juliannát. Pályájuk, sorsuk azonban egészen másként alakult. Az 1838-ban született Széll Kálmán ugyanannak a Vas vármegyei dukai és szentgyörgyvölgyi Széll-családnak a leszármazottja volt. Ennek egyik tagja a 18. század második felében Bihar vármegyébe, a Bocskai fejedelem hajdúi által alapított Nagyszalontára költözött, s a katolikus Széll-család e sarjadékai a 19. században már reformátusok voltak. A nagyszalontai Széll Kálmán Debrecenben, Göttingenben, Genfben tanult, s ifjú teológusként 1860 végén a nagyszalontai egyházközség lelkésze lett. Az ősi református parókián ötvenhárom évet, a leghosszabb időn át szolgált. Közben fontos egyházi tisztségeket töltött be: a nagyszalontai református egyházmegye levéltárnokká, aljegyzővé, tanácsbíróvá, főjegyzővé, majd esperessé választotta meg. Huszonöt évesen, 1863-ban feleségül vette Arany János Juliska leányát, ebből a házasságból született leánya, Széll Piroska, a költő egyetlen unokája, aki anyja korai halála után nagyszüleinél, Pesten nevelkedett, majd négy évvel Arany János halála után, 21 évesen váratlanul elhunyt. Széll Kálmán volt az, aki apósa temetéséről hazautazva, 1882 októberében elsőként felvetette az Arany János Emlékmúzeum megalapításának gondolatát, majd az Arany Emlékegyesület első elnöke volt. Neki és Arany Lászlónak oroszlánrésze volt abban, hogy a régi, romos Csonkatornyot megvásárolták, restaurálták, és kialakították benne a múzeumot, mely mind a mai napig a szalontai Arany-kultusz központja, s a világ magyarságának egyik zarándokhelye. Érdekes, hogy ugyanabban az esztendőben, 1899-ben nyitotta meg a sokak szerint legmagyarabb magyar költő emlékmúzeumát – országos ünnepség keretében – a nagyszalontai Széll, amikor távoli rokona Budapesten a miniszterelnöki székbe ült. A katolikus gazdasági szakember, bankár, politikus és a református esperes nemcsak tudomással bírt a köztük fennforgó rokonságról, de tartották is, s Széll Kálmán miniszterelnöksége idejében Budapesten érintkeztek is egymással. Arany János veje több mint fél évszázados buzgó és tevékeny egyházi szolgálat után nyugalomba vonulván átköltözött Debrecenbe, ahol kilencvenéves korában, tizenhárom évvel híres rokonát követve adta vissza lelkét Teremtőjének.