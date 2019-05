Az adatbiztonságtól való félelem gátolja az internetes banki szolgáltatások elterjedését Magyarországon

Bár pénzügyeik kezelésében felkészültebbek a magyarok, mint a régió többi országának lakosai, az internetes banki szolgáltatások népszerűségét csökkenti, hogy hazánkban az átlagnál is jobban aggódnak személyes adataik biztonságáért az emberek – mutat rá az EY 3600 fő megkérdezésével készült régiós kutatása. Az okostelefonok használata idehaza ma már általánosnak mondható, az online bankolást mégis jellemzően asztali gépen és laptopon intézik a felhasználók.

A magyarok döntő többsége (71 százalék) felkészült rá, hogy elsősorban interneten keresztül intézze pénzügyeit, ennek ellenére a hazai lakosság kevesebb, mint fele (42 százalék) használja tudatosan a bankok és biztosítók digitális szolgáltatásait – derül ki az EY kutatásából, amely hét kelet-közép-európai országban mérte fel a lakosság pénzügyi szokásait.

Magyarországon az emberek több mint 80 százalékának van okostelefonja, ennek ellenére online bankolásra a megkérdezettek döntő többsége (90 százalék) továbbra is elsősorban számítógépet használ. Okostelefont kevesebb, mint a válaszadók fele (42 százalék), tabletet pedig mindössze 20 százalékuk vesz kézhez erre a célra.

A jövőben a magyarok nagy többsége (71 százalék) az élet minden területén jobban támaszkodna az online megoldásokra, ami messze felülmúlja a régiós átlagot (44 százalék). A digitális technológiák még szélesebb körű elterjedését azonban gátolja, hogy tízből kilenc válaszadó attól tart, személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülnek internetes vásárlás során.

„Magyarországon régiós összehasonlításban is kifejezetten nyitottak az emberek a digitális technológiák alkalmazására. Jelentős részük használja az internetet TV-s vagy zenei tartalmak letöltésére, szállásfoglalásra. Ez megmutatkozik pénzügyeik kezelésében is, amit bizonyít, hogy a lakosság döntő többsége aktívan használja az internetbankot. Az online elérhető pénzügyi termékek köre azonban egyelőre igen korlátozott, ezért a következő időszakban a bankoknak az online szolgáltatásfejlesztés területén kell előre lépniük, így olyan, ma még alig vagy kevéssé használt pénzügyi termékekre is nőhet az igény, mint a megtakarítási számlák vagy online igénybe vehető hiteltermékek” – emelte ki Demeter Ákos, az EY Tanácsadási Üzletágának Partnere.

A vezető hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan az adatvédelem területén is fejleszteniük kell a pénzintézeteknek, ugyanis a fokozott digitalizáció egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent a vásárlók számára, ami visszatarthatja őket az új technológiák aktívabb felhasználásától.