PM államtitkár: Bekötik a parkolóórákba és az autómosókba is a NAV rendszerét

Újabb automatákat, például a parkolókban és az autómosókban üzemelőket kötik be a NAV rendszerébe, a kormány folytatja a gazdaság fehérítését – mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára.

Az online pénztárgépek, az elektronikus számlázás és az EKÁER bevezetése, valamint a bankkártyás fizetések elterjedése miatt öt év alatt 9 százalékponttal csökkent az adóelkerülés, tavaly pedig 350 milliárd forinttal több volt az adóbevétel az előző évhez képest – mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium (PM) pénzpolitikáért felelős államtitkára a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies szakmai konferenciáján.

A kormány célja, hogy tovább fehéredjen a gazdaság, melynek része, hogy újabb automatákat kötnek be a NAV rendszerébe, és célkitűzés, hogy 2020-ban a boltok 80 százalékában lehessen bankkártyával is fizetni – mondta Gion Gábor. Kitért arra, hogy

a készpénzhasználat aránya még mindig nagyon magas Magyarországon, melynek egyik oka a magas banki költség, a Magyar Nemzeti Bank tanulmánya szerint az egyik legmagasabb Európában.

Ezt ugyan a bankok vitatják, de annyit csendesen elismernek, hogy valóban drágábbak a szolgáltatásaik – fogalmazott az államtitkár. A jelenleg 6000 milliárd forintra becsült készpénz sokba kerül elsősorban a logisztika miatt, a költség évente mintegy 400 milliárd forintot tesz ki.

Gion Gábor kiemelte ugyanakkor, hogy egyre többen fizetnek bankkártyával, nő a bankkártya-elfogadóhelyek száma, ugyanakkor különösen a nyugdíjasok körében még mindig sokaknak nincs bankszámlája, a nyugdíjak közel felét készpénzben veszik át.

Hangsúlyozta: a lakosság pénzügyi tudatosság növelését elengedhetetlen, ennek a stratégiáját 2017-ben fogadta el a kormány, és a PM programjához csatlakozott a Információs és Technológiai Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal, az Állami Számvevőszék, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az MNB és a Pénziránytű Alapítvány. Gion Gábor emellett a vállalkozási ismeretek tanítását is fontosnak nevezte, mint mondta, hazánkban nagyon alacsony a saját vállalkozás indítását tervező fiatalok aránya.

Az MNB felmérése szerint egyébként az állampolgárok egynegyede még ma is részben vagy teljes mértékben készpénzben kapja meg havi jövedelmét. Ebből következik, hogy a lakosságnak legalább egyötöde biztosan készpénzben fizeti a havi rezsi és fogyasztási kiadásait is, hiszen nem jut készpénzmentes úton jövedelemhez.

Az Európai Központi Bank tanulmánya alapján

az eurózóna országaiban valamivel nagyobb azok aránya, akik minden jövedelmüket átutalással kapják (84 százalék szemben a hazai 74 százalékkal), a magyar adatok Szlovákiával és Litvániával vannak megközelítőleg azonos szinten.

A napi bevásárlások esetén még mindig domináns a készpénzzel történő fizetés. Saját bevallásuk szerint az emberek közel fele napjainkban is inkább készpénzzel intézi napi bevásárlásait, és mindössze 26 százalék azok aránya, akik ehhez túlnyomórészt bankkártyát vesznek igénybe. A közüzemi számlák fizetésénél is általános gyakorlat a készpénz használata.

A megkérdezettek 67 százaléka válaszolt úgy, hogy háztartása legalább egy közüzemi számláját készpénzzel egyenlíti ki, és mindössze 29 százalék volt azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy kizárólag készpénzmentes módon rendezik a rezsiköltségeiket.