Borászokat segít az Erste Bank

Együttműködési megállapodást írt alá az Erste Bank a Szekszárdi Borvidék képviselőivel a borvidék fejlesztése érdekében. A pénzintézet Kadarka néven összeállított egy speciális, kifejezetten a borászok igényei alapján kialakított termékcsomagot is. Az Ersténél a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások finanszírozása tavaly a piaci átlagot meghaladó mértékben bővült, és a bank idén is jelentős növekedést tervez a területen.

Megállapodás

Az Erste Bank Hungary Zrt. kapcsolataival és szakértelmével, stabil, rugalmas és gyors munkával járul hozzá a Szekszárdi Borvidék fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. A fejlesztési döntések során a pénzintézet szakértői ott állnak a borászok mellett, többek között személyes konzultációkkal, középtávú előrejelzésekkel, elemzésekkel segítik munkájukat. Az Erste saját Power Network rendezvényein is bemutatja a régió pincészeteit és azok kínálatát. Az erről szóló együttműködési megállapodást május 16-án írták alá az Erste és a szekszárdi borászok képviselői: Szerdahelyi Róbert, a bank kis- és középvállalatokkal foglalkozó területének igazgatója, Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnöke, Dr. Bodri István, a Szekszárdi Hegyközség elnöke, valamint Vesztergombi Csaba, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöke.

Szekszárd

Szekszárd az egyik legrégebbi magyar borvidék, 2300 hektáros területén mintegy 200 borászat működik. Ebből 40-50 azon borászatok száma akiknek boraival a boltok polcain is találkozni lehet. A borász szakma Szekszárdon tradícionálisan a családokon alapszik és ebből adódóan egyszerre van jelen több generáció. Az idősebbek tapasztalatára és hozzáértésére építkezve tudnak a fiatalok megfelelni a jövő kihívásainak.

„Itt élünk és készítjük borainkat, mindenki egyenként, de egyetértésben azzal, miszerint a borvidékünket a legnagyobbak közé emeljük. Úgy gondoljuk nagyon fontos a kiemelkedő egyéni teljesítmény is, de sok esetben, a közösségben való gondolkozás és a közös cselekvés a megfelelő válasz a kihívásokra. Számtalan közös rendezvény, esemény bizonyítja a borvidék borászainak gyümölcsöző együttműködését.” – hangsúlyozta Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnöke.

Erste Power Business

Az Erste kiemelt feladatának tekinti a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv) támogatását. A kkv-szektor számára a tőkehiány mellett az üzletszerzés jelenti az egyik legnagyobb problémát, hiszen itt nem jut elegendő forrás kutatás-fejlesztésre, piacelemzésre és marketingre. Az Erste Power Business hitelek eddig a vállalkozások igényeire szabott kínálatot jelentették, amelyet a bank az Erste Power Network üzleti fórumok sorozatával egészített ki. Az Erste a KKV partnereinek nemcsak pénzügyi támogatást, hanem kapcsolat- és hálózatépítési lehetőségek is kíván biztosítani, hogy egymástól tanulva, közösen fellépve erősödjenek és bővüljenek a hazai vállalkozások. A szekszárdi borászokkal való összefogás és együttműködés jól példázza a bank ezen erőfeszítését."– mondta el Szerdahelyi Róbert, a bank kis- és középvállalati igazgatója.

Kadarka

Az Erste egy speciális, kifejezetten a borászok igényei alapján összeállított termékcsomaggal is segíti a vállalkozások működését. A Kadarka a pénzintézet kínálatában elérhető legjobb, a magánszemély ügyfeleknek, mikrovállalkozásoknak, valamint a kis- és közepes vállalatoknak szóló ajánlatokat foglalja magába. A bank a vállalkozások szükségletei és működése alapján, egyénre szabott ajánlatokkal támogatja a borászokat. A kisebb vállalkozások választhatnak a mindössze havi 100 száz forint havi díjú, kedvező elektronikus utalási költségeket biztosító 100 Forintos Számlacsomag, és a Black Friday Számlacsomag között. Utóbbi az elektronikus utalások mellett a pénztári illetve zsákos forint készpénz-, valamint a pénztári valuta befizetések díjából is kedvezmény nyújt. A nagyobb borászatoknak a Master Számlacsomagokat ajánlja az Erste: ezek számlaforgalomtól függően kedvező havi díj mellett számos díjmentes és kedvező kondíciójú szolgáltatást biztosítanak. A pénzintézet a borászatok mellett magukra a borászokra is gondolt. Számukra az Erste World szolgáltatásokat ajánlja, amely olyan kiemelt szolgáltatásokat kínál, mint a dedikált Erste World személyi bankár, vagy a kapcsolatépítési lehetőségek az Erste Bank rendszeres szakmai- és szórakoztató rendezvényein.

Takler Pince

Azt, hogy egy pince életében mit jelent az értő finanszírozás jól példázza az Erste Bank ügyfelének, a Takler pincének az esete. Mint Takler András, a Takler Pince Borászati Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: 2009-ben váltották ki egy másik banknál meglévő zömében svájci frank alapú hitelüket az Erste segítségével, majd 2012-ben vettek fel nagyobb kölcsönt a Takler Kúria és Logosztikai központ megépítéséhez. Ezt 2014-ben követte egy növekedési hitel felvétele, és azóta is folyamatosan vesznek fel kisebb-nagyobb kölcsönöket, a hitelállományuk nagyjából a mérlegfőösszeg felét teszi ki. Az elmúlt években a pince árbevétele a fejlesztéseknek köszönhetően a korábbi – 2018-as értéken számolt – 5-600 milliós sávból a 6-700 milliós sávba emelkedett, míg a profitabilitás érdemben látszólag nem változott (100-150 millió forint között mozgott). Mindezt azonban befolyásolja az évjárat alakulása – 2017-18-ban a prémium borok árbevétele kiesett például a 2013-14-15-ös hűvösebb évjáratok miatt. Ám folyamatos és egyenletes a növekedés a cég értékében: a Takler Pince saját tőkéje ma 2 milliárd forint felett van, miközben tíz éve még alig haladta meg az 500 milliót (megint összehasonlító, 2018-as áron számolva).