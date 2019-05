Csúcson a BUX, remek formában a hazai részvénypiac

Április során a BUX megdöntötte korábbi csúcsát, majd volt, hogy napokon át újabb csúcsok következtek. Az index 41 684 pontról 42 520 pontig emelkedett, de 43 500 pont fölött is járt, elérve mindenkori legmagasabb értékét. Az emelkedést segítette a világon uralkodó jó tőzsdei hangulat: a főbb indexek Amerikában is elérték tavaly ősszel felállított örökös csúcsaikat, de Európában is erős hónapot zártak a börzék. Az OTP többször megdöntötte mindenkori legmagasabb értékét. A részvénypiaci forgalom összesen 159,3 milliárd forintot ért el, ami napi 7,96 milliárd forintos érték. A brókercégek közül ismét a Wood bonyolította a legnagyobb forgalmat, őt követte a Concorde és az Erste.