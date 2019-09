Gondolta volna, hogy ez a legprofitábilisabb kisvállalkozói üzletág?

Ne is csigázzuk sokáig az érdeklődést, melyik az a szakma, amelybe belefogva nemcsak könnyedén túl lehet élni a minden vállalkozás számára veszélyes első évet, hanem még sokat is lehet keresni. Ez nem más, mint a könyvelési és adózási szolgáltatás – jutott e következtetésre felméréséből a Sageworks nevű pénzügyi informatikai társaság. A magyarázat pofonegyszerűnek tűnik: a pénzügyek mindenki életének a részei, s ki ne szeretne munkából vagybefektetésből megszerzett jövedelméből minél többet megtartani. A második legnyereségesebb kisvállalkozói foglalatossága bérbeadás – ennek igazát Magyarországon is egyre többen igazolhatják, miután az az utóbbi években idehaza virágzó biznisszé vált, különösen Budapest belvárosi részein. E lista harmadik helyén a jogi tanácsadás áll, ami a könyveléshez és adózáshoz hasonló logikával magyarázható: mindenkinek szüksége van arra, hogy a jogszabályokban eligazodjon, különösen, hogy azok meglehetősen gyakran változnak. Az ezután rangsorolt szakmák között előkelő helyet foglal el a fogorvosi rendelő létrehozása – ismét egy olyan szakma, amivel az emberek életük során ha tetszik, ha nem, sokszor találkoznak. De a balesetek utáni rehabilitációval, gyógytornával foglalkozó társaságok is szépen megélnek. Az viszont már kevésbé szokványos, hogy a nemfémes ásványok bányászata és a kőfejtés is az egyik legjövedelmezőbb olyan iparág, amelyikbe érdemes újdonsült vállalkozóként belefogni. Bár az utóbbi években kicsit hátrébb sorolódtak, az autóiparba fektetni sem kidobott pénz, különösen, ha valakinek egy neves autógyár – idehaza például a Mercedes vagy a Suzuki – beszállítójaként sikerül megcsípnie megrendeléseket. És végül, de nem utolsósorban, a temetkezési vállalkozások is profitábilisak, amelynek okát alighanem úgyszintén nem szükséges sokáig taglalni.