Még kezdő vállalkozó? - Akkor ez Önnek szól

Az induló cégek jó része néhány év után csődbe megy. Pedig sokkal többen lehetnének sikeresek, ha elkerülnének néhány alapvető hibát. Honnan lesznek vevők, és hol vannak a buktatók? Gondolatébresztő e-bookot készített a WebMa közreműködésével a Google és az Erste Bank, amely megmutatja: hogyan lehet még többet kihozni a vállalkozásból. Életünk minden egyes területén a fejlődés felgyorsult, és ez alól a vállalkozások élete sem kivétel. Ma már könnyű vállalkozni, de ugyanilyen könnyű elbukni is. A Bisnode Magyarország adatai szerint az újonnan alapított cégek körülbelül 2 százaléka még az alapítás évében megszűnik, a rá következő évben újabb 4-5 százalékuk tűnik el a piacról, és a harmadik évben számuk további 8 százalékkal csökken. A 2014-ben alapított cégeknek kevesebb, mint 85 százaléka működött a 2018-as év megkezdésekor. Jelentős tehát a lemorzsolódás, és sokan makrogazdasági okokra hivatkoznak. Részben igazuk lehet, de ezt a tényezőt mégis figyelmen kívül kell hagyni, mert változtatni nem tudunk rajta, ugyanakkor vannak olyan kisvállalatok is, amelyek ugyanolyan körülmények között vidáman és erőteljesen növekednek. Ennek okairól is szó esett a Google és az Erste Bank közös szervezésében, a WebMa közreműködésével indított ingyenes vállalkozói képzéseken, amelyeket Budapesten és országszerte más nagyvárosokban tartottak. A Business BootCamp előadássorozat kivonatát a Gondolatok vállalkozókról vállalkozóknak című tananyagban foglalták össze, amely legelőször azzal foglalkozik: miért mennek tönkre a vállalkozások? Mutatjuk az okokat.

A vállalkozás eleve rossz indokkal jött létre

A tulajdonos nem megfelelő készségei, képességei

3. Tőke vagy pénzhiány

A tervezés és stratégia hiánya

Nincs megfelelő marketing

Mi a sikeres vállalkozás titka?

A legjobb ügyfél