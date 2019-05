Növekszik a Twitter felhasználóinak száma és emelkednek bevételei

A napi aktív felhasználók száma 11 százalékkal volt nagyobb ez egy évvel korábbinál. A vállalat alapítója, Jack Dorsey kijelentette: sajnálja, hogy a Twitter felépítése alkalmas arra, hogy felhasználói körében „haragot és felháborodást keltsen”.

Egy kanadai konferencián a közelmúltban arról beszélt: kész módosításokat kezdeményezni az oldal működési rendjében annak érdekében, hogy a véleménycsere inkább társalgási jellegű legyen, illetve, hogy elvegye a felhasználók kedvét a másokkal szembeni durva, megalázó fellépéstől és a hamis hírek terjesztésétől.

A közösségi média vállalataira a személyi adatok biztonságának hiánya, a gyűlöletbeszéd és a politikai kampányok miatt kirobbant botrányok után egyre nagyobb nyomás nehezedik annak érdekében, hogy szigorúbban ellenőrizzék a honlapjaikon megjelenő tartalmakat.

A Twitter legutóbbi eredményeit ismertetve Jack Dorsey leszögezte:

A Twitter a visszaélések és azok hatásainak csökkentése érdekében kezdeményezőbb megközelítést választ. A vállalat mesterséges intelligencia felhasználásával próbálja javítani a másokkal szembeni durva visszaélések elszenvedőinek helyzetét. Az ilyen bejegyzéseket nem engedik képernyőre kerülni. Folytatjuk arra irányuló munkánkat, hogy a Twitter-en zajló társalgást gyorsabbá, folyamatosabbá és szórakoztatóbbá tegyük. Ennek érdekében vezettük be új, nyilvános applikációnk, a twttr prototípusát.

A kanadai konferencián Jack Dorsey szólt arról is, hogy a honlapról levehetik a like és a megosztási funkciókat. Hozzátette: visszatekintve jobb lett volna, ha ezeket az elemeket nem építik be a Twitter szerkezetébe.

A zaklatás, a manipuláció, a hamis hírek olyan hullámát érzékeljük, amelyet 13 éve, a vállalat alapításakor nem gondoltunk volna. A rendszer sajátosságai rendkívül egyszerűvé teszik mások zaklatását.

A honlap februárban bejelentette, hogy a továbbiakban nem a havi aktív használók számát tekinti népszerűsége alapvető meghatározó mutatójának. Figyelemre méltó azonban, hogy az erről készült legutóbbi jelentés szerint ez a mutató az első negyedév során elérte a 330 milliót, 9 millióval meghaladva az előző negyedév azonos adatát.

A legutolsó jelentés egy új mérőszámot tartalmaz – „a pénzre váltható aktív felhasználók” meghatározást. Ebbe a körbe azok a felhasználók tartoznak, akik a platformon reklámokkal találkoznak.