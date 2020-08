Trump minden elődjénél korábban kezdte el újraválasztási kampányát

Az amerikai elnök migrációs politikája miatt demokrata médiaössztűz alá került. Népszerűsége ugyanakkor hasonló, mint Obamáé ciklusa megfelelő időszakában. A Gallup és a RealClearPolitics közelmúltban publikált közvélemény kutatása szerint Trump elnök népszerűsége 45 százalék - a nyár folyamán stabilan emelkedik. Obamánál ciklusa megfelelő időszakában hasonló értéket mértek. Trumpnál azonban ez kiemelkedően jónak számít, lévén a nyár folyamán is folytatódik ellene a heves médiaössztűz. Ez esetben a migráció a téma. A lapok címlapjait zokogó bevándorló gyerekek lepik el - illusztrálandó, hogy az amerikai migrációs politika változóban van. Trump ellenzi, hogy családegyesítés címén további bevándorlók érkezzenek az országba. A média egy része persze azzal nem foglalkozik, hogy a bevándorlás biznisznek az is része, hogy egy felnőtt egy gyerekkel - gyakran nem is a sajátjával - indul útnak az amerikai határ felé - éppen a bevándorlási törvény kiskapuit kihasználva. A nyomásra egyébként Trump változtatott is álláspontján. De mi lehet annak magyarázata, hogy az elnök elleni médiahadjárat ellenére népszerűsége növekszik.

Röviden megfogalmazva: az, hogy a közönség nem hisz a sajtónak.

A Gallup közvéleménykutató intézet június közepi felmérése szerint

a reprezentatív mintaként megkérdezett 1440 amerikai 62 százaléka szerint a hagyományos amerikai sajtó elfoglult; 44 százalék gondolja úgy, hogy pontatlan 39 százalék vélekedik úgy, hogy szándékosan félretájékoztat - magyarul hazudik.

Az elnök népszerűségét a nyár folyamán javította a történelminek kikiáltott csúcstalálkozó Kim Dzsongun észak-koreai pártfőtitkárral. A “kis rakétás ember” és a “szenilis öreg trottli” - ahogy egymást korábban nevezték - sikeresen adta el a közvéleménynek, hogy hamarosan kitör a világbéke.

Másfél évvel azt követően, hogy Trump átvette a Fehér Ház irányítását tehát nagyon úgy néz ki, hogy az amerikai elnök sikerrel indulhat 2020-ban a második elnöki ciklusért.

Trump már februárban bejelentette indulási szándékát - nem sokkal beiktatása után.

Ez olyannyira szokatlan, hogy hivatalban lévő amerikai elnök ciklusának ilyen korai időszakában még soha nem tett ilyet - 980 nap van hátra az új választásig. Az előző rekorder egyébként Barack Obama volt, aki az elnökválasztás előtt 582 nappal közölte ebbéli szándékát. Ezt megelőzően Bill Clinton volt az újraindulását legkorábban hivatalossá tevő elnök.

A demokraták egyelőre béna kacsaként nézik az elnök ténykedését. Számos ok volt, ami miatt Hillary Clinton elvesztette az elnökválasztást, ezek egyike azonban az volt, hogy azokat, akik nem értettek vele egyet “egy rakás szerencsétlenségnek” nevezte. A szavazáson 63 millió amerikai döntött úgy, hogy ő akkor inkább egy rakás szerencsétlenség - Trumpra szavaztak. A demokraták azóta se tudtak ebből kiszakadni - ami Trump malmára hajtja a vizet.

A múlt azt tanítja, hogy az amerikai baloldal hajlamos elkövetni ezt a hibát. Elkövették például Ronald Reagan és George W. Bush esetében is. Mindkettőt alulbecsülték - röviden szólva hülyének nézték.

Trump kétségkívül sokakat irrtitál, vulgáris, nárcisztikus és nem is kapta meg kezdetben a republikánusok támogatását. Hagyták, hogy egyedül vigye a kampányát. Nyert is - egyedül. Ezt hiba alábecsülni.

Ha már a múltnál tartunk, érdemes foglalkozni egy kicsit a népszerűségi mutatókkal. Trumpé a nyár folyamán 45-47 százalék a különböző közvéleménykutatóknál. Az utóbbi évtizedekben két amerikai elnök volt, akinek nem sikerült az újrázás: Jimmy Carter és George H. W. Bush. Mindketten 40 százalék alatt voltak a választások napján. George W. Bush és Obama 50 százalék körül álltak, Bill Clinton, Ronald Reagan Dwight Eisenhower és Lyndon Johnson pedig még jobban. Gerald Ford volt az egyetlen, akinek nagyjából 44 százaléka volt - nem sokkal csúszott le a második ciklusról 1976-ban.

Trumpnak jók az esélyei: csökkentette az adókat, visszavágta az állami bürokráciát, határozottabb külpolitikát visz, mint elődje, Obama. A gazdaság és a tőzsde jól muzsikál. Ez utóbbi egyébként könnyen válhat Trump gyönge pontjává. Az elnök a gazdasági szektorból érkezett és a “Make America Great Again” szlogen legfontosabb tétele a gazdasági növekedés további gyorsítása. Ezt a célt szolgálják a nagyarányú adócsökkentések is. Könnyen lehet azonban, hogy épp ez fog visszaütni 2020-ra. A teherkönnyítések hatása az idén és jövőre jelentkezik a legnagyobb mértékben. Az amerikai gazdaság már eddig is növekedési ciklusa érett fázisában volt, Trump gazdaságélénkítése még tovább turbózott ezen. Elemzői vélemények szerint azonban az élénkítés 2020-ra kifullad, s elindulhat a visszaesés. Ha másért nem, akkor technikai okokból, hiszen az idei és a jövő évi mesterséges élénkítés magas bázist teremt a következő évre.

Sokak szerint Trump titka részben az volt, hogy függetlenként pozicionálta magát. A republikánusok bizalmatlanok voltak vele szemben - ez kölcsönös volt -, de végül épp ez a távolságtartás hozta Trumpnak a szavazatokat. El tudta magát adni az establishmenttől, a politikai elittől független szereplőnek. A republikánusok hozzáállása a dolghoz várhatóan 2020-ig nem változik, így Trump újra ki tudja játszani ezt a kártyát.

Ehhez persze az is kell, hogy a demokraták ne tudjanak egy erős és határozott vízióval rendelkező jelöltet állítani. Ha a baloldal nem kapja össze magát, ismét lehet egy olyan elnökjelöltjük, mint Hillary Clinton volt, akit utáltak az amerikaiak. Trumpot is utálták, de kevésbé. Ő nyert. Ez a forgatókönyv 2020-ban is működhet.