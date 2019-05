Sokan nincsenek tisztában a saját számlázó programjukkal

Több mint 300 ezer felhasználó

Már csaknem 331 ezren regisztráltak a tavaly júliusban bevezetett Online Számla rendszerbe, 239 ezren szolgáltatnak adatokat, és több mint 13 ezren használják az adóhivatal ingyenes számlázó programját – tudta meg a Növekedés.hu Sinkáné dr. Csendes Ágnestől, a NAV adóügyi szakfőigazgatójától. Mint emlékezetes, 2018. július elseje óta azokat a – más, belföldön nyilvántartásba vett adóalany számára kiállított – számlákat kell elektronikusan jelenteni a NAV-nak, amelyek áfatartalma eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek gép-gép kapcsolat útján, emberi beavatkozás nélkül, erre alkalmas számlázó program használatával lehet eleget tenni. Ha azonban valaki ragaszkodik a nyomdai úton előállított számlához (pl. kézi számlatömbhöz), akkor annak adatait „kézzel” kell beírni egy, a NAV által fenntartott webes felületen. Fontos tudni, hogy kézi számlázás esetén az adatszolgáltatást öt naptári napon belül kell teljesíteni, de ha a számla 500 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz, akkor már a számlakibocsátás utáni napon be kell küldeni az adatokat.

Kevés adminisztráció

A rendszer indulásakor nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy az új adatszolgáltatási kötelezettség ne jelentsen nagy adminisztrációs terhet a vállalkozásoknak. Ezért a bevezetés előtti felkészülési szakaszban is ügyeltünk arra, hogy időben közzétegyük a fejlesztési irányokat. Emellett felvettük a kapcsolatot az adózókkal, egyeztettünk az adótanácsadókkal és a kamarákkal, fórumokat szerveztünk a fejlesztőknek. A rendszer indulásával egy időben pedig rendelkezésre bocsátottuk a NAV Online Számlázó elnevezésű, ingyenes számlázó programot, amelyet bárki használhat, aki regisztrált az Online Számla felületen. Úgy gondoljuk, jól és könnyen használható programról van szó, amelyet bátran használhatnak mindazok, akik nem akarnak ilyet a piacról beszerezni, illetve nincs szükségük arra, hogy a számlázó programot egyéb (pl. vállalatirányítási) rendszereikbe integrálják – tette hozzá a szakfőigazgató.

Ellenőrizhető adatszolgáltatás

A NAV viszonylag hosszú türelmi időszakot biztosított az adózóknak, és fél év elteltével, az idei év januárjában, az adótraffipax szolgáltatásban is jelezve indultak el nagyobb számban ellenőrzések. Ezek érdekes tapasztalatokkal szolgáltak: kiderült, hogy az adózók egy része egyáltalán nem figyel arra, hogy milyen visszaigazoló adatok érkeznek a számlázó programra, és tudomása sincs arról, hogy végül is sikeres volt-e az adatbeküldés vagy sem. Így fordulhatott elő többször is, hogy valamely program egy adott számlát több ezerszer próbált meg beküldeni a NAV-nak – sikertelenül.– A magyarázat egyszerű: az adózónak rosszul működött a számlázó programja – és újra meg újra próbálta teljesíteni ugyanazt a hibás adatbeküldést –, csak erről nem tudott. A tapasztalatok alapján, segítségképpen indítottuk el az adózóistatisztika-szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy januártól az adott cég vezetője – illetve az, aki erre jogosultsággal rendelkezik a rendszerben – megtekintheti az általa beküldött számlák minőségét, így pontosan láthatja, hogy mennyi volt a sikeres, és mennyi a sikertelen próbálkozás. Azt is megnézheti, hogy a sikeres beküldések közül melyikhez kapcsolódott figyelmeztető üzenet, ami arra utal, hogy a számlában tartalmi vagy egyéb logikai összefüggési hiba található – fejtegette a szakember.

Az online adatszolgáltatási kötelezettség felszínre hozott más, sokszor már évtizedek óta helytelenül rögzült gyakorlatot is: sokan például rendszeresen rosszul állították ki az egyazon ügyletre vonatkozó módosító számlákat, amikor nem az eredeti számlára hivatkoztak. A rendszerbe beérkezett adatok minősége egyébként most már olyan, hogy kockázatelemzésre és -kiválasztásra is használható, így gyorsan le lehet csapni a szabálytalankodókra. Ezért is fontos az adózók számára, hogy jól működjön a programjuk. Dr. Funtek Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás nem vagy késedelmes, hibás, hiányos teljesítése esetén a NAV az adózót bírsággal sújthatja, adatszolgáltatásonként.

Lehetőség

Ugyanakkor az online számlaadat-szolgáltatás nemcsak kötelezettséget, hanem lehetőséget is jelent. Így például az adózók is fel tudják használni az adatokat a saját könyvelési és egyéb nyilvántartási rendszereikben. A NAV Online Számla oldalán, a hírek rovatban egyébként mindig közzéteszik a legfrissebb fejlesztéseket. Ha az adózó feliratkozik a NAV Atom feed szolgáltatására, akkor még gyorsabban értesülhet az aktualitásokról. Emellett olyan fejlesztői napló indult, ahol az érintettek kötetlenebb formában kapnak tájékoztatást, a várható fejlesztési feladatokról vagy segítséget kapnak az egyes fejlesztési feladatok elvégzéséhez.

Ingyenes állami program

Ugyancsak az adózókat segíti a tesztoldal, ahol gyakorolni lehet, illetve a telefonos help-desk szolgáltatás. Ezzel kapcsolatban dr. Funtek Zsolt elmondta: rengeteg számlázó program van forgalomban, amelyek közül több eleve nem felel meg az áfatörvény rendelkezéseinek, vagyis szabálytalan számlákat állít ki. Az új rendszer egyik előnye épp az, hogy az eddigi, nem egységes számlázási gyakorlatot megpróbálja a jogszabályoknak megfelelően egy irányba terelni. Az is cél volt, hogy egyre inkább terjedjen a számlázó program, illetve az elektronikus számla használata. Amennyiben a jogalkotó egyszer úgy dönt, hogy az áfára vonatkozó 100 ezer forintos értékhatárt csökkenti, az már a legkisebb vállalkozásokat is érinteni fogja. Át kell gondolniuk a gyakorlatukat, a papíralapú számlázás esetében többé nem lesz tartható, hogy minden hónapban egyszer a könyvelők nyakába zúdítják a számlákat, hiszen szorosak a határidők az adatszolgáltatásra. – Választani kell: vagy kilép a kisvállalkozás az addigi komfortzónájából – ez esetben az ingyenes állami program használata lehet a legegyszerűbb megoldás –, vagy vállalja az addigi gyakorlat folytatását, de ez esetben számolnia kell a kézi adatszolgáltatás nehézségeivel – jegyezte meg a szakfőigazgató.