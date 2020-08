Filmalap Inkubátor Program 2017: Íme a 10 döntős

Rekordszámú, 71 beérkezett pályázatból választották ki a Filmalap Inkubátor Program mentorai a 10 továbbjutót, akik hamarosan megkezdik a közös munkát a Filmalap forgatókönyvfejlesztő csapatával. A 2015-ben indított kezdeményezés célja, hogy támogassa a fiatal filmesek innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozását. A Filmalap 2017-es Inkubátor Programjára diplomás, de egész estés mozifilmet még be nem mutatott elsőfilmes rendezők jelentkezhettek, és azok a direktorok is, akik rövidfilmjükkel nemzetközi filmfesztiválokon szerepeltek. A rekordszámú, 71 beérkezett pályázat közül a szakmai mentorok alkotta előzsűri – Stalter Judit producer, Zabezsinszkij Éva forgatókönyvíró, Esztergályos Krisztina, Reisz Gábor és Madarász Isti forgatókönyvíró-rendezők – választotta ki a 10 továbbjutó filmtervet. A továbbjutók között van a Szép alak-ért Diák Oscar-díjra jelölt Kis Hajni, a Magyar Filmkritikusok legjobb dokumentumfilm díjával kitüntetett Azok című alkotást jegyző Meggyes Krisztina, a számtalan fesztiváldíjjal kitüntette Szalontüdő című rövidfilmmel befutott Szirmai Márton és a Lőrincz Nándor - Nagy Bálint alkotópáros is, akiknek a Parfüm című Boggie videóklipjét több millióan nézték meg az interneten néhány nap alatt. A 2017-es Filmalap Inkubátor Program továbbjutói: Ágói Krisztina: Hagyjátok meghalni Zsigát! Grosan Cristina: A legjobb dolgokon bőgni kell Haragonics Sára: Szia Sári! (dokumentumfilm) Kis Hajni: 189 nap Kölcsey Levente: Közöny Meggyes Krisztina: Hiányzó 10 óra (dokumentumfilm) Lőrincz Nándor - Nagy Bálint: Garázsmenet Oláh Judit: Tábor (dokumentumfilm) Szirmai Márton: Hol rontottam el? (animáció) Vízkeleti Dániel: Puszták asszonya A 10 döntős pályázati úton részesül a Filmalap 2 millió forint értékű forgatókönyv-fejlesztési támogatásában a Filmalap fejlesztő csapatának közreműködésével. Öt hónap áll az alkotók rendelkezésére a forgatókönyvek elkészítésére, majd a döntősök a március végi Pitch Fórumon mérettetnek meg a szakmai közönség előtt. A 10 filmterv közül végül legfeljebb hármat a szakmai zsűri és további kettőt a meghívott közönség (rendezők, producerek, kritikusok, filmes szakemberek) választ majd ki. A kiválasztott filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 62 millió, a dokumentumfilmeknél 22 millió, az animációs filmeknél pedig 82 millió forintig nyújt támogatást az Inkubátor Program. A fiatal alkotók emellett a filmkészítés során igénybe vehetik a Filmalap szakmai támogatását. Az Inkubátor Program első nyertesei közül Vékes Csaba Hetedik alabárdos című vígjátéka készült el elsőként, világpremierjére az A-kategóriás montreali nemzetközi filmfesztiválon volt, és nemrég bemutatták a hazai mozikban. Már az utómunkánál tart Szilágyi Zsófia Egy nap című hiperrealista filmje és Csuja László Virágvölgy című road movie-ja is. Jelenleg még forog Zurbó Dorottya Hat könnyű lecke című dokumentumfilmje, egy Magyarországra került szomáliai menekült lány hétköznapi küzdelmeiről. Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta Műanyag égbolt című sci-fi animációja is készül, amely egy olyan jövőben játszódik, ahol a Föld növény- és állatvilágának teljes pusztulása után a tudósok egy hihetetlenül tápláló, ám emberi húsból táplálkozó növényt kísérleteznek ki.