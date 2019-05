Csányi Sándor itthon a leggazdagabb, de Ausztriában csak a 41-ik lenne

Ausztria gazdag ország, de talán még így is meglepő lehet, hogy milyen hatalmas mennyiségben élnek nyugati szomszédunknál eurómilliárdosok. A három leggazdagabb osztrák családot mutatjuk be! Ausztriában borzasztóan vagyonosak a leggazdagabbak. A lista első tíz helyezettjének 84 milliárd eurós összesített vagyona van, az első száznak 171 milliárdja.

Csányi Sándor a leggazdagabb magyar a maga 1 milliárd eurós vagyonával Ausztriában csak a 41. lenne

Ha megnézzük a gazdagokat és az érdekeltségeiket, akkor találunk Magyarországon is ismert nagy márkákat, amelyek (legalábbis részben) osztrák milliárdosok kezén vannak, ilyen a Porsche autó, a Red Bull energiaital, az építőipari Strabag, vagy a Rauch gyümölcslé. Néhány másik család neve is ismerősen csenghet, mint az üveggyáros Swarowski, a papírgyáros Prinzhorn, vagy a kávétól a bankig sok mindennel foglalkozó Meinl-család.

Mégis talán az a legmeglepőbb az osztrák milliárdoslistában, hogy milyen tekintélyes vagyonok keletkeztek a szomszédban, és mégis a legtöbb családnév, de még az általuk birtokolt márkák is szinte teljesen ismeretlenek itthon.

A Porsche - Piëch dinasztia

A listavezető Porsche - Piëch család ugyan teljes ismeretlenséggel aligha csúfolható, de a család regényes történetét bizonyára már kevesen tudnák felidézni. 100 autósból 100 tudja, hogy a következő márkák németek: Volkswagen, Porsche, Audi. Azt már kevesebben tudhatják, hogy e cégek legmeghatározóbb mérnöke, vezetője, elnöke, tulajdonosa, vagyis Ferdinand Piëch osztrák.

Mindig is az volt, Bécsben is született, bár később tanult Svájcban és sokat dolgozott Németországban.

De vajon miért keringett a kiváló autóipari szakember ennyi cégnél? A válasz egy csúnya viszályban keresendő.

Ferdinand Piëch lelkes fejlesztő volt, a Porsche 917-en dolgozott munkahelyén, amikor a tulajdonos Porsche - Piëch család különböző családtagjai teljesen összevesztek. A többiek azzal vádolták Ferdinandot, hogy nem kíméli a költségeket, végül úgy egyeztek ki, hogy megfogadták: nem dolgoznak a jövőben a családi vállalkozásban.

Ferdinand így egy ideig az Audi szekerét tolta, ott is nagyon sikeres volt, de aztán csak visszakerült a VW-hez, ahol elnök lett és a Porschében pedig 10 százalékos tulajdonos. Ma már a 35,7 milliárd eurós vagyonnal bíró Piëch család feje nem aktív, alapítványi funkciói vannak és komoly nemzetközi ingatlanvagyonnal rendelkezik.

A Red Bull atyja

Ha azt írjuk, hogy Dietrich Mateschitz, talán nem mindenki kapcsol, de ha azt, hogy Red Bull akkor mindenki tudja, hogy a hatalmas sikert hozó energiaitalról van szó.

A különc, extravagáns osztrák milliárdos ebből a termékből szerezte 9 milliárd eurós vagyonát. Bár ma már csak 49 százaléka van a cégben, de Mateschitz sokrétű befektető, hatalmas erdők tulajdonosa, rengeteg sportklubja van és övé az osztrák Forma 1-es pálya is.

A horvát származású üzletember nagy multik marketingosztályán szerezte üzleti tapasztalatait. Amikor megismerte a Red Bull ősét jelentő thaiföldi italt, összeállt két thai üzletemberrel és rendkívül marketingorientált értékesítéssel sikerre vitte Európában az energiaitalt.

Mindig is az extrám sportok érdekelték, ő maga is repülőpilóta, és a szponzorációban is a pörgős dolgokban hisz. A Red Bullt valószínűleg soha nem fogjuk a sakkolimpia hivatalos támogatójaként üdvözölni, de ha a város közepén kell repülőtrükköket bemutatni, vagy a Forma 1 száguldó cirkusz érkezik meg valahová, az biztosan felkelti az erősen adrenalinfüggő milliárdos érdeklődését.

Két Forma 1-es istálló mellett féltucat focicsapatba is beszállt, például a Gulácsi Pétert is foglalkoztató lipcsei csapatot, az RB Leipziget hét év alatt hozta fel az ötödosztályból az elsőbe, míg az osztrák Red Bull Salzburggal az elmúlt években állandóan bajnok lett.

Egy botrányos család

A lista harmadik helyezettjével már sokkal több „probléma” van. Egyrészt nem egy személyről van szó, hanem egy négy „unokából” álló családról, akik ráadásul nem is egy osztráktól, hanem egy némettől örökölték a vagyonukat.

Mindenesetre mivel az anyuka osztrák volot, így ma már a család Ausztriában él, a stájer Rottenmann városka közelében rendelkeznek hatalmas birtokokkal és a családi vagyont 8 milliárd dollárra becsülik. Ha személyenként különítenénk el a Flick-örökséget, akkor is eurómilliárdosok lennének a fiatal Flick-ikrek, illetve a két nagyobb testvér.

A család sötét múlttal bír, Friedrich Flick egykoron a náci birodalomban szén- és acéliparból szerezte a vagyonát, ráadásul nemtelen módon, zsidóktól szerzett meg az elfoglalt területeken érdekeltségeket és az üzemeikben sokan meghaltak a kimerítő, kizsákmányoló munka miatt.

A „nagypapa” ült is emiatt pár évet, de a vagyonát nem vették el.

Később az öreg Flick fia, Friedrich Karl is megbukott, ő Németországban került tiltott pártfinanszírozási botrányba, ko9molyabb baja ezúttal sem lett a családnak, de a família feje megsértődött és az idős Flick osztrák származású feleségének szülőhazájába költöztek.

Miután, a már hetven fölött járó családapának ikrei születtek. Flick pár éven belül, 2006-ban elhunyt , és minden gyerekére 1 milliárd eurót hagyott. Azóta a vagyonkezelők jól dolgoztak, immár megduplázták ezt az összeget.