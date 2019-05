Mindent megadnánk a gyermekeinknek - De miből?

A magyarok 85 százalékának egyik legfontosabb célja, hogy jó anyagi feltételetekkel indítsa gyermekét az életbe, mégis csak 20 százalék gyűjt pénzt erre a célra – derült ki az OTP Öngondoskodási Index idei adataiból. A közép- és felsőoktatás költségeinek fedezésén túl a barátokkal közös programokat és az aktuális divatnak megfelelő eszközök finanszírozását is feladatuknak érzik a szülők, még akkor is, ha ez számukra lemondással és külön erőfeszítéssel jár. Az OTP Öngondoskodási Index kutatás szerint a lakosság nagyobb része egyáltalán nem rendelkezik pénzpiaci megtakarítással, legalábbis, ami saját céljaikat illeti. Gyermekeik jövőjének anyagi támogatása viszont annál fontosabb - legalábbis elméletben. A kutatásban megkérdezettek 85 százalékának fontos vagy akár legfontosabb célja, hogy gyermekét minél jobb anyagi feltételekkel indítsa az életben. Sok családban merül fel a kérdés, hogy pontosan miben és meddig is támogassa gyerekét a szülő. Abban tízből kilencen egyetértenek, hogy akár lemondások árán is, de fedezni kell a gyerekek középiskolai tanulmányait, egy kicsit kevesebben gondolják már úgy, hogy az egyetemi évek finanszírozása is a család feladata. A gondtalan iskolás évek biztosítását azonban nem csak a tanulmányok közvetlen költségeinek fedezésében látják a szülők. A felmérésben megkérdezettek több mint kétharmada szerint a különórák, a barátokkal közös programok, kirándulások, koncertek anyagi támogatása éppúgy a szülők kötelessége. A gyermekek hosszabb távú céljainak finanszírozását már kevesebben érzik feladatuknak. Saját lakást, autót kevesebb, mint felük venne a gyereknek és az esküvő költségeinek átvállalására is csak minden második szülő mond biztosan igent. Arról, hogy miként fognak a szülők anyagi tartalékot képezni a fenti célok fedezésére már megoszlanak a vélemények. „Az OTP Öngondoskodási Index legfrissebb adatai szerint a szülők mindössze ötöde gyűjt előre gyermekei rövid és hosszabb távú céljainak, álmainak teljesítésére. Harmaduk inkább plusz munkákat vállal el ”- nyilatkozta az adatok kapcsán Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója. A szakember hozzátette: „tudatos pénzügyi tervezéssel azonban kevesebb lemondással járhat a célok megvalósítása, a gyermekek támogatása. Ennek első lépéseként a Pénzügyi Tervezés igénybevételét javasoljuk. Ez az OTP Bank által nyújtott, jelenleg ingyenes szolgáltatás segít megtalálni az egyéni lehetőségeknek és céloknak leginkább megfelelő megtakarítási formát, illetve segítségével azt is kiszámíthatjuk, hogy a jelenlegi megtakarítási szokásainkkal el tudjuk-e érni a kitűzött pénzügyi céljainkat.” A megkérdezett szülők 57 százaléka szerint ameddig a szülő megteheti, addig kell támogatni a gyereket, a kisebbség, azaz 41 százalék szerint ez függ a gyerek életkorától, társadalmi helyzetétől. Jellemzően az előbbi nézet inkább a magasabb végzettségű és jobb vagyoni helyzetű válaszadókra jellemző.