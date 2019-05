Nem érdemes megspórolni az utasbiztosítás költségét

Nem csupán Európában fontos az utasbiztosítás, hanem a távoli földrészeken is. Sőt! A baj még könnyebben megtörténhet akár egy szafarin, akár egy Thai masszás alatt, vagy egy ázsiai forgatagban. Nem árt tisztában lenni azzal, mennyi mindenre jó egy-egy helyesen megválasztott utasbiztosítás.

Távoli, egzotikus országokba utazóknak szinte kötelező az utasbiztosítás. E nélkül nem is érdemes elindulni. Az állatokkal különösen vigyázzunk, számos példa van a biztosítások történetében, amikor egy-egy békésnek hitt állat megtámadta az utast.

Olyan kalandokról olvasni, mint például egy apartman körül futkározó mókus harapott meg egy férfit. Vagy Balin a szabadon tartott majmok okozhatnak galibát, egy hölgy például majomharapás miatt nyújtott be kárigényt.

Akadt olyan ügyfél is, akin valószínűleg a nem szakszerűen végzett masszázs okozott fizikai sérülést Dél-Kelet Ázsiában. Thaiföldön például gyakori a kéz-, lábtörés, mert mopedet bérelve az utasok nem gyakorlottan közlekednek az elképesztő mértékű forgalomban. Ezek az esetek ugyan viccesen hangzanak, ám cseppet sem mókás helyzetek, főleg biztosítás nélkül.

Külföldi utazás előtt kössön általános, mindenre kiterjedő utasbiztosítást!

Aki már került bajba külföldön, az tudja, hogy az ott kapott segítség nagyon drága. Mégis, az országhatárt átlépőknek csak a harmada köt biztosítást a jelenleg ilyen terméket kínáló biztosítótársaság valamelyikénél – mondta Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. Biztosítás hiányában mindent a beteg fizet – borsos áron: a vizitet, az ellátást és a felírt gyógyszert is. Az utasbiztosítás – természetesen nem csak az egzotikus országokban fedezi a teljes ellátási költséget, az önrészt is.

A beteget nem terheli váratlan költség. Az utasbiztosítás megköthető minden magyar állampolgárra, akár van társadalombiztosítása, akár nincs.

Amennyiben a beleset külföldön történik, az utasbiztosítás fedezi a sérült hazaszállítását. Ez a Magyarországra történő hazaszállítást jelenti, amennyiben ez szükséges a sérülés, illetve betegség okán. Külföldi országban lehet például taxival közlekedni, az ilyen költséget ha indokolt volt, megtéríti egy utasbiztosítás - igaz más címszó alatt.

Így nem fordulhat elő, hogy valakit a kórház elé kitesznek begipszelt lábbal és két mankóval, csomagostul, hogy szervezze meg és fizesse a hazajutását.

Az utasbiztosítás teljeskörű, 24-órás, magyar nyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt: megszervezik a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tartanak az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosítanak, tolmácsolnak, értesítik a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbítanak, lehetővé teszik a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújtanak sérült személygépkocsi hazahozatalához.

Sok esetben a biztosítóknál kedvezményes csomag is vásárolható, mint például 2 felnőtt, 2 gyerek, vagy nyugdíjas, akár csoportos engedmény.

Az, aki tengerpartra utazik, kiegészítőként köthet akár strandlopás-biztosítást, hogy ne kelljen aggódnia a vízparton hagyott értékei miatt sem. De az utasbiztosítás érvényes lehet a népszerű vízi sportokra is: búvárkodás 40 m-ig, vízisí, vitorlázás, jetski, surf, kitesurf, windsurf, motorcsónakkal vontatott banán, air-chair és gumitömlő, tengeri kajak (parttól 1 km-ig), quad is. Hiperbárkamrás kezelés költségeit is fedezi, és baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás egyben.

A biztosítás azért lényeges, mert noha egyes EU-n kívüli országokkal szociális biztonsági egyezményünk van érvényben, amely alapján a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek átmeneti tartózkodásuk esetén is igénybe vehetik a külföldi sürgősségi egészségügyi ellátást. De! Az Európán kívüli országok többségével azonban nincs olyan megállapodásunk, amely biztosítás hiánya esetén ingyenes orvosi ellátást biztosít magyar utazóknak.

Baleset és lopás/rablás esetén is fontos a rendőrségi jegyzőkönyv felvétele, amely a biztosító eljárásában alapvetően szükséges dokumentum.

Az utasbiztosítás a fentieken kívül tartalmaz olyan elemeket, amire nagy szüksége lehet minden utazónak, de amire nem terjed ki az állami egészségügyi ellátás: poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy úti okmány ellopása vagy sérülése esetére), halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés, baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj, csonttörés esetén egyösszegű térítés, poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés, jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése), és felelősség biztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.