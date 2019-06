Személyre szabott utasbiztosításokkal gondoskodhatunk a nyugodt nyaralásról!

Részlet az egyik biztosítótársaság operációs jelentéséből: “Ügyfelünk autója Horvátországban, egy ráfutásos baleset következtében mozgásképtelenné vált. A gépkocsi elszállításáról a helyi rendőrség gondoskodott, az ügyfél pedig bérelt autóval folytatta útját. Az ügyfél által készített fotók alapján a szervizelés több, mint 5 munkanapot vett volna igénybe, ezért a gépkocsi hazaszállítását ajánlottuk fel a részére. A sérült gépkocsit és utasait utazásuk utolsó tervezett napján vette fel magyarországi autómentős partnerünk, és pár óra múlva meg is érkeztek az ügyfél lakcímére.” Az ilyen és ehhez hasonló esetek jól illusztrálják az utasbiztosítások kiegészítőjeként is köthető asszisztencia-szolgáltatások értékét. Egy külföldi utazás esetén bármikor történhet olyan baj, ami azonnali segítséget igényel, de nem feltétlenül ismerjük az adott ország nyelvét vagy nem tudjuk, hová forduljunk.

Az asszisztencia szolgáltatás a nap 24 órájában rendelkezésre áll, a hívásokat magyar nyelven fogadják és a partnerirodák segítségével gondoskodnak a gyors kiszolgálásról.

De utasbiztosítást nemcsak ezért érdemes kötni. Ha bármilyen balesettel, váratlan megbetegedéssel, esetleg lopással, rablással kapcsolatos gond merül fel külföldön, arra is segítséget, megoldást kínál a biztosító egész nap elérhető magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálata, asszisztencia szolgáltatása. És ez nemcsak a távoli, egzotikus országokba tervezett nyaralások esetén jöhet jól. Az ún. Európai Egészségügyi Kártya (EEK) segítségével a magyar utazó a földrészünkön is csak ahhoz a szolgáltatáshoz juthat hozzá ingyenesen, amelyet az adott, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagállam a saját olyan állampolgárának biztosít, aki nem rendelkezik magán egészségbiztosítással. Bizonyos költségeket és szolgáltatásokat pedig nem fed le az EEK kártya, pl. önrészek (járóbeteg-ellátás esetén az orvosi vizitdíjak, fekvőbeteg-ellátásnál a kórházi napi díjak összege, amely országonként eltérő lehet), pl. búvárkodás kapcsán felmerülő keszonkezelés költsége (pl. egy horvátországi nyaralás kapcsán).

De az EEK kártya az utasbiztosításokkal szemben nem tartalmaz poggyászbiztosítási, jogvédelmi, felelősségbiztosítási, valamint asszisztencia szolgáltatásokat sem.

Ehhez képest elgondolkodtató, hogy a rendelkezésre álló becslések szerint az összes utazónak kevesebb, mint a fele köt utasbiztosítást. Pedig, mint a fentebb jelzett példa is mutatja,

a termékek és szolgáltatások köre egyre jobban bővül, és teljesen személyre szabott, a konkrét utazás igényeinek megfelelő csomag állítható össze.

Az utasbiztosítások széles skálájából választhatunk, a célországtól (Európán belüli és kívüli célpont), az út jellegétől (turizmus, tengerparti nyaralás, üzleti út, fizikai munkavégzés, sport, stb.), a használt közlekedési eszköz szerinti kiegészítő védelemtől (jellemzően autós vagy repülőút kapcsán) függően, különböző összetételű és biztosítási összegű fedezeteket.

Mindezt nagyon gyorsan, a digitális kor igényeinek megfelelően tehetjük meg, a biztosítási védelem igénylése ugyanis interneten, okos telefonon vagy akár bankjegy automatán (ATM) keresztül is lebonyolítható, s a díjfizetést is beleértve néhány perc alatt elvégezhető. S bár ma már a szerződéskötők kb. háromnegyede él is ezekkel a lehetőségekkel, de természetesen a biztosítások elérhetőek a hagyományos csatornákon, a biztosító irodájában, közvetítőjénél, utazási irodákban is. Fontos azonban, hogy

még az utazás megkezdése előtt gondoskodjunk a szerződés megkötéséről,

mivel a magyar határ átlépése utáni igénylés alapján a biztosító jellemzően nem teljesít kifizetést.

A kiegészítő szolgáltatások közül a gépjármű-asszisztencia mellett egyre népszerűbb az útlemondás biztosítás, ami rendkívül hasznos lehet pl. egy vírusos megbetegedés esetén, ha az előre lefoglalt utazást, repülőjegyet le kell mondani. Az útmegszakításra kiterjedő szolgáltatás keretében pedig pl. egy betegség vagy baleset miatt megszakított utazásnál az utazás fennmaradó részére vonatkozó utazási díjat térítik vissza. Kevesen tudják, és egyelőre kevesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy repülőgépes út esetén a három órát meghaladó késésnél (az érkezési időpont számít), járattörlés esetén, vagy ha az utas túlfoglalás miatt nem fér fel a gépre. egy uniós rendelet alapján

kártalanítás is jár a légitársaságok részéről.

Akár a sikerdíj mentes ügyintézésre is köthető kiegészítő biztosítás.

Mindenkor tartsuk azonban szem előtt, hogy a szerződés részét képező szerződési feltételek pontosan rögzítik, mire terjed ki a biztosítás (mely kockázatokra, és milyen összegig vállal a biztosító fizetési kötelezettséget) és mire nem vonatkozik a kockázatviselés (milyen eseményekkel, magatartással kapcsolatos kockázatot nem vállal a biztosító).

Ezért mindenképp szükséges elolvasni a szerződési feltételeket a szerződéskötés előtt!

Végül pedig a MABISZ ajánlása egy infografikában összefoglalva, hogy mire figyeljünk, ha autóval indulunk nyaralni: