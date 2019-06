A mai fiatalok nyugdíjasként is influencerkednének

Az 1997 után születettek számára az egészség a legfontosabb, ha a jövendőbeli nyugdíjaskorukról van szó.

A fiatal válaszadók 62 százaléka ezt tartja a leginkább nélkülözhetetlen feltételnek a boldog nyugdíjas évek megéléséhez. Majdnem ugyanilyen fontos a számukra, hogy ezt az időszakot anyagi függetlenségben élhessék meg (61 százalék), de a családdal töltött minőségi idő is helyet kap a prioritásaik között (60 százalék).

Azonban a barátokkal való kapcsolattartást a válaszadók mindössze 18 százaléka tartja a boldog nyugdíjaskor feltételének.

„A kutatásunk rámutatott, hogy ahány generáció annyi féle nyugdíjasálom. Egy valami viszont nem változik, ez pedig az, hogy az időskori éveket a legtöbben a pihenésnek szeretnék szentelni. Számunkra pozitív eredmény, hogy a megkérdezettek mintegy fele nemcsak boldog szeretne lenni, hanem példát is szeretne mutatni az akkori fiatalok számára. Tavaly mi a nyugdíjpiac szereplői közül elsőként láttuk meg ezt a lehetőséget és igyekeztünk a fiataloknak megmutatni, hogy a nyugdíjaskor igenis lehet menő a maga nemében. Örömmel látjuk, hogy az általunk bemutatottakhoz hasonló nyugdíjas példaképek másokat is példakép szerepre inspirálnak, azonban azt is érdemes észben tartaniuk a fiataloknak, hogy egy igazi példakép az élet minden területén, így a pénzügyekben is tudatos.”