A Mol jövője tíz pontban

Vajon tényleg közeleg az olajmentes mobilitás? A tőzsdén jegyzett Mol Nyrt. is mintha egyre gyakrabban jelentene be a főtevékenységéhez csak lazábban kapcsolódó innovációkat, akvizíciókat: carsharing, buszgyártó cég, tőkealap-kezelő, hulladék-hasznosító. Mire készül a cég? A Budapesti Értéktőzsde második legértékesebb cége a Mol Nyrt. Az olajmulti augusztus elején 2200 milliárd forintot ért a befektetők értékítélete alapján. Ennél a BÉT-en csak az OTP nagyobb, amely bankcsoportot ugyanekkor 2900 milliárd forintra taksált a tőkepiac.

A Mol, vagyis ez a hatalmas holding minden magyar számára ugyanazt jelenti, a nagy magyar olajcéget, kitermelés, finomítás, benzinkutak. Valójában a cég már ma sem csak magyar, és egyáltalán nem csak olajjal foglalkozik, de úgy tűnik, hogy kezd felgyorsulni valamilyen nagyobb átalakulás.

Közösségi autómegosztó

A Mol megjelent, a részben már elektromos autókkal üzemeltetett carsharing piacon, a Mol Limo közösségi autómegosztó szolgáltatás az idei évtől működik.

Elektromos töltők

A Mol benzinkutakhoz egyre több nagy teljesítményű elektromos töltőt telepítenek.

Buszgyártás

A Mol megvásárolta a budapesti székhelyű, de alapvetően Debrecenben működő ITK Holding Zrt. autóbusz-gyártó cég többségi részesedését. A cégcsoporttal sokféle tudást szerezhet meg a cég, autóbusz-gyártást, flottaüzemeltetést (erre már korábban ráállt a Mol házon belül is), karbantartást, javítást, utas-tájékoztatást, forgalom-irányítást.

Műanyag-újrahasznosítás

A Mol beszállt a nemzetközi műanyag újrahasznosítási üzletbe is, stratégiai együttműködési megállapodást írt ugyanis alá a műanyag hulladékok újrahasznosításával foglalkozó német APK vállalattal, együtt építenek egy innovatív német üzemet, és a két cég közös közép-kelet-európai projekteket tervez.

Kockázati tőke

A Mol sorozatosan száll be olyan kockázati tőkés projektekbe, ahol az elindított alapok innovatív vállalkozásokba fektetnek, például az energetika, a mobilitás, a fogyasztási szolgáltatások, a kereskedelem, a vegyipar, vagy az internet of things (a dolgok internete) területén. Ilyen volt például a Lead Ventures nevű alapkezelő 100 millió eurós alapjainak az 50 százalékos lejegyzése, vagy a kicsit kisebb, 20 millió eurós East West European Venture Capital Fund. Mindkettő alapcsaládban a Mol mellett a Magyar Állam is fantáziát látott.

Petrolkémia

A petrolkémiában a Mol ötévente 1-1,5 milliárd dollárnyi beruházást valósít meg, gyakorlatilag folyamatosan új műanyagiparhoz kötődő felhasználási területeket épít az általa kitermelt olajnak.

Helikopter-szemlélettel

Mi köti össze ezeket a befektetéseket? A világ olajfelhasználása előbb, vagy utóbb, lassan, vagy gyorsan, de visszaszorulhat. Az olajnak biztosan lesz valamilyen jövője, elsősorban bizonyos műanyagok előállításában ma még nélkülözhetetlennek tűnik, de a ma legfontosabb felhasználási területen, a közlekedésben (gépkocsik, nehéz teherautók, repülőgépek) gyorsan teret nyerhet az elektromos hajtás, ráadásul már kopogtatnak az önvezető autók is.

Addig ismerd meg, amíg nem vagy lemaradva!

Ha megnézzük a fenti területeket, a Mol olyan csápokat épít, olyan iparágakba próbál beletanulni, amelyek akkor is jövedelmezővé tehetik a vállalatot, ha az elektromos hajtás gyors ütemben nyer teret. Addig lehet ezeket megismerni, akár bukni, kísérletezni, ameddig stabil cash-flow-ja van a cégnek a hagyományos üzletéből. Erre való a petrolkémia, de a mobilitás, vagy a további innovatív iparágak jobb megismerése, carsharinggel, buszgyártással, továbbiakkal. Akár idesorolható lenne a megosztott biciklik piaca is, de a Bubi üzletileg azért talán kevésbé értelmezhető.

A töltőállomások

A folyamat mintha arról szólna, hogy a Mol akkor is képes legyen eladni valamit, amikor már kisebb lesz az üzemanyagigény. Ebbe a sorba illeszthető a töltőállomások fejlesztése is, a benzinkutaknál természetesen ma az üzemanyag adja a bevételek döntő hányadát, és nehéz is elképzelni, hogy amennyiben már nem kell tankolni, akkor miért járnának oda az emberek. De, ha a benzinkútnál lesz a leggyorsabb elektromos töltő, ha többet kell várni egy töltéssel, mint egy tankolással, akkor akár hangsúlyosabb lehet a kávé, a szendvics, az autópálya-matrica, a saját kiadású cd-lemezek, vagy a ma még nem ismert jövőbeli fejlesztések.

A stratégia

Ez a sok különféle fejlesztés együttesen egy koncepció, egy stratégia. De vajon sikeres lehet-e az az igyekezet, hogy a későbbiekben kieső üzemanyag-értékesítést a sharing economy, az önvezető autó, vagy akár valami új, biztosítások eladása, postai szolgáltatások, saját márkás italok, élelmiszerek értékesítése jelentse?

A Mol a 2030-as stratégia meghirdetése óta 30 százalékot drágult, igaz az elmúlt egy évben már összességében csak szinten maradt. Egy ekkora cégnél nehéz is megmondani, hogy az árfolyam alakulásában mennyire játszott szerepet az, hogy a befektetők miként ítélik meg a stratégiát, hiszen egy ekkora cég megítélését ezer egyéb tényező, olajár, szabályozás, INA-ügy, perek, egyéb nemzetközi történések is befolyásolhatják. A mérleget majd csak a következő évek történései láttán lehet meghúzni.