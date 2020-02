A ROBOTOK TÖBB ÚJ MUNKAHELYET TEREMTENEK

Az automatizáció nem csökkenti a munkahelyek számát, épp ellenkezőleg, növeli azokat. Ugyanakkor az új munkahelyeken kevesebbet lehet kereseni - részben ez húzódik meg az amerikai középosztály hanyatlásának hátterében. A magyar és a nemzetközi sajtó kedvenc témái közé tartozik az, hogy az automatizáció, a robottechnológia hogy veszi majd el az emberek munkáját. Vérmérséklettől és pártállástól függően van aki armageddont vizionál - az önvezető autók elterjedése nyomán éhező taxisofőrök és kamionosok lepik el a nagyvárosok utcáit. Van persze olyan álláspont is, amely ennél azért visszafogottabb álláspontot képvisel, de nagyjából az a konszenzus, hogy a robotok igenis elveszik a munkánkat. Lépjünk most túl azon a közhelyen, hogy a nagy technológiai forradalmak általában a vártnál később következnek be - vagyis ráérünk még rinyálni -, viszont a vártnál gyorsabban zajlanak le - vagyis soha nincs elég korán elkezdeni a riogatást, máris lehet kezdeni a géprombolást.

Egy nemrég közzétett tanulmány kicsit alaposabban is megvizsgálja a kérdést.

Van azonban a robotizációnak egy olyan hatása is, amelyre ritkán szokás beszélni. A javuló termelékenység erősíti a piaci versenyt.

Az automatizálás nem a munkásokat segíti a hatékonyabb munkavégzésben, hanem egyre nagyobb arányban irányítja át őket más gazdasági területekre - gyakran rosszabbul fizetett munkákhoz juttatva őket.