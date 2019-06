EU-csúcs: Macron az asztalra csapott, Juncker viccelődött

Nyugodtan utazhatunk

Elhárult a holnap éjjeli brit kizuhanás veszélye, nekünk az a leglényegesebb, hogy nem kell izgulnia a szigetországba utazóknak, ugyanúgy mehetnek akár személyivel, mint eddig, ezzel együtt nem árt felkészülni arra, hogy idővel, bármilyen is lesz a kilépés, útlevelet kérhetnek majd (az Egyesült Királyságban nincs személyi igazolvány, a belépéskor néha most is ijedten nézik a mi kártyánkat).

Európai választások

Ami viszont a legfontosabb, hogy nem fenyegeti Európa gazdaságát a rendezetlen brit kizuhanás rövid távon, és az Európai Uniónak nem kell egyfolytában a brit kérdéssel foglalkozni, most például a közelgő európai parlamenti választásokra lehet majd koncentrálni. Ezen természetesen az Egyesült Királyságnak is részt kell vennie, Leo Varadkar ír miniszterelnök szerint, ha ezt elmulasztja, június 1-jén mégiscsak távoznia kell, megállapodás nélkül.

Ezt, mint alkalmat, lehet, hogy megkísérelnék kihasználni a fanatikus EU-ellenes toryk, akik nem átallottak azzal fenyegetőzni, hogy hosszabbítás esetén vétókkal zavarják majd meg az Unió működését, de ha mondjuk, távol maradnak a választásoktól, azzal az ellenzéki pártok malmára hajtják a vizet, akik lelkesen részt fognak venni, nagyot nyernek, és ez megnövelheti népszerűségüket, így a következő általános választásokon otthon is előretörhetnek.

Kifutás Helloweenkor

Az új dátum tehát október 31, se nem rövid, se nem hosszú. Az európai vezetők többsége hosszabbat akart, hogy legyen a briteknek bőven idejük kitalálni, mit akarnak, azonban a francia elnök igen határozottan közölte, hogy országa a lehető legrövidebb halasztásra hajlandó, így jött létre a féléves kompromisszum.

Miután november 1-jén jár le Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének mandátuma, a politikus azzal viccelődött, hogy ha október 31-én megint egy éjbe nyúló, maratoni ülést kell majd tartaniuk az újabb hosszabbításkor, neki éjfélkor el kell hagynia a termet, mert megszűnik a posztja. Ami még lényeges: az EU végül eltekintett attól, hogy Theresa May az eddigiektől eltérő, konkrét tervet vázoljon fel a továbbiakra nézve.

Előbb is mehetnek

Mindazonáltal a megállapodást úgy fogalmazták meg, hogy ha létrejön az egyezség, az Egyesült Királyság bármikor távozhat. Ha ez május 22. előtt megtörténne, részt sem kellene vennie az európai parlamenti választásokon, de ez a forgatókönyv csak akkor lenne elképzelhető, ha Theresa May olyan engedményt tenne, ami az ellenzéki Munkáspártnak megfelelne ahhoz, hogy a parlamentben megszavazza a megállapodást. Ilyen lehetne a vámunió fenntartása, természetesen garanciákkal, melyek biztosítják, hogy egy következő brit kormány ne lépjen vissza.

Mindenesetre most egy jó darabig nyugalom lesz, a brit parlament vissza is vonul húsvéti szünet okán. Válságcsúcsot bő fél évig nem kell tartani, az Unió foglalkozhat saját ügyeivel.