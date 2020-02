Mészáros Lőrinc versenybe száll Csányi Sándorral a földpiacon

Hatalmas földterülethez jut Mészáros Lőrinc azzal, hogy megvásárolja a sárvári Mezort Zrt. agrárcégeit, amelyek korábban Simicska Lajos érdekkörébe tartoztak. A tranzakció után a Mészáros Lőrinchez köthető szántóföldek nagysága vetekedhet Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató mezőgazdasági területeivel, amelyek eddig az egy érdekcsoportba tartozó legnagyobb magyarországi földbirtoknak számítottak. MTI/Bodnár Boglárka Már csak a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása hiányzik ahhoz, hogy Mészáros Lőrinc üzletember tulajdonába kerülhessen a Mezort agrárgazdasági cégcsoport, amely a mosonmagyaróvári Lajta-Hanság Zrt.-t, a Sárvári Mezőgazdasági Zrt.-t és a szintén sárvári székhelyű Szombathelyi Tangazdaság Zrt.-t fogja össze. A tranzakcióról kiadott közlemény szerint Mészáros Lőrinc – aki az agráriumban is egyre meghatározóbb befektetővé válik - a Mezortot magánszemélyként vásárolja meg. A három cég korábban állami gazdaságként működött, amelyeket az első Orbán-kormány idején, 2001-ben privatizáltak. A társaságok sokáig Simicska Lajos és Nyerges Zsolt befektetők érdekkörébe tartoztak, de az idén nyáron Simicska Lajos a Mezortot – más érdekeltségeivel együtt – eladta Nyerges Zsoltnak. Októberben pedig újabb tulajdonosváltás következett, mivel a cégcsoportot az ügyvédként ismert Vörös József vásárolta meg, aki egyszemélyi tulajdonossá vált. E lépés már utalhatott arra, hogy a Mezort-vállalatok végül Mészáros Lőrinchez kerülhetnek, mivel Vörös Józsefet sokan Mészáros Lőrinc befektetéseihez közelálló személynek tekintik. Mindhárom Mezort-társaság értékes agrárcégnek számít, és együttesen meghatározó szerepet töltenek be a Nyugat-Magyarországi régióban. A vállalatok a lényeges mezőgazdasági tevékenységek többségével foglalkoznak, így a szántóföldi növénytermesztés, a vetőmag-előállítás, a tejelő és húsmarhatartás, a sertéstenyésztés, illetve az állattartáshoz szükséges takarmánygyártás egyaránt profiljukba tartozik.

Összességében több mint 10 milliárd forint éves árbevételű agrárcsoportról van szó, amelyen belül az ernyőcégként működő Mezort Zrt. 2,5 milliárd, a Lajta-hanság Zrt. 3,6 milliárd, a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 3,2 milliárd, a Szombathelyi Tangazdaság Zrt. mintegy 2 milliárd forint árbevételt ért el 2017-ben.

Az igazán nagy értéket azonban az a szántóterület képviseli, amelyet a társaságok az államtól bérelnek. Ennek nagysága a Mezort korábbi hivatalos nyilatkozatai szerint 17-18 ezer hektárra tehető, és e földek használati jogát a cégek a 2001-es privatizációkor ötven évre kapták meg, vagyis bérleti idejük 2051-ben jár le.

A Mezort megszerzése azt is jelentheti, hogy Mészáros Lőrinc – egyéb agrárvállalatait is figyelembe véve - a földbirtoklásban megközelítheti Csányi Sándort, aki eddig a tulajdonában álló Bóly Zrt., Dalmand Zrt. és pápai Agroprodukt Zrt. révén az ország legnagyobb, egy érdekkörbe tartozó földterületét mondhatta magáénak. E Csányi-vállalatok ma – alapvetően szintén állami földbérletekkel - együttesen 33-34 ezer hektáron gazdálkodnak.

Így a Mezort 17-18 ezer hektárnyi szántóterületével együtt a Mészáros-érdekkörbe jutó földek nagysága elérheti a 30 ezer hektárt, és ha azt is figyelembe vesszük, hogy egyes források szerint a Mezorthoz 4 ezer hektárnyi erdő is tartozik, az üzletemberhez társítható földek nagysága vetekedhet Csányi Sándor földbirtokával is.