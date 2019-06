Soha ilyen lehetőséget nem kaptak apák és gyerekeik

Minőségi idő – szinte unalmas frázissá silányult e fogalom, pedig az modern embert körülvevő zajban szinte mindennél fontosabb lenne főleg a közösen eltöltött időt „jól” és kölcsönösen hasznosan megélni, hiszen mindez nagyban meghatározza az egyes ember, a családja, de akár környezete életminőségét is.

Gary Chapman párkapcsolati szakértő közel három évtizede alkotta meg az öt szeretetnyelvet: ajándékozás, testi érintés, szívességek, elismerő szavak és a cikkünk szempontjából lényeges minőségi idő.

Utóbbi osztatlan figyelmet jelent egy olyan ember felé, akinek e figyelemre van szüksége ahhoz, hogy szeretve érezze magát. Másképpen: ha valakinek a minőségi idő a szeretetnyelve, ám a vele való kommunikáció, együttlét során a másik fél a Messengeren szórakozik, akkor abból sok minden lehet, de szeretetteljes, a másik igényeinek pontos ismeretén alapuló (emberi) kapcsolat aligha, vagy csak igen nehezen.

Ugyanakkor általánosságban is igaz: a kölcsönös és osztatlan figyelemmel töltött időre mindenkinek szüksége van. Ha a bizniszben az adat az új olaj, akkor az emberek relációjában a minőségi idő – és úgy általában az idő – számít luxuscikknek.

Keress sok pénzt!

Nem érdemes versenyt generálni abból – bár olykor úgy tűnik, igény volna rá –, hogy kinek a nehezebb, ki szembesül nagyobb kihívásokkal szülővé válása esetén az idő és a tartalmas kapcsolatok dimenziójában.

A nők/anyák helyzete eléggé részletesen feltárt és nagyon helyesen a kiemelt topikok között szerepel, ugyanakkor arról kevesebb szó esik, hogy az apává váló férfiak miképpen állnak e tekintetben.

Ha abból indulunk ki, hogy már a 2011-es, illetve még a tavalyi KSH-mérések szerint is erős a magyar férfiakkal szembeni elvárás a család anyagi biztonságának megteremtése és fenntartása irányában, akkor pezsgőbontásnak nincsen igazán helye. A feszültséget külön növelheti, hogy miközben a „keress több pénzt” parancsa társadalmi szinten markánsan rögzült, eközben a „legyél többet a családoddal” elvárás is egyre erősebben van jelen a mindennapokban. „Egyfajta satuhelyzetről van szó” – fogalmazta meg Léder László pszichológus, az Apaakadémia alapítója.

Az apa gyermek kapcsolat mind az apa, mind a gyermek számára alapvető fontosságú, kiterjedt kutatások bizonyítják, hogy a jó apa-gyerek kapcsolatban élő gyerekek az élet sok területén kimagaslóan teljesítenek, többek közt jobb iskola teljesítményt nyújtanak, kevésbé agresszívak, egészségesebb önbizalommal és kiterjedtebb kapcsolati hálóval rendelkeznek

– állítja Léder László felvetésünkre, hogy sokan gondolják napjainkban is, hogy a gyereknek pszichológiai értelemben nincsen szüksége az apa jelenlétére.

Nem jellemző, hogy konkrétan az időhiány miatt, sokkal inkább más tünetekkel keresnek meg az apák, aminek egyik oka valóban az, hogy kevés időt töltenek a gyerekeikkel

– avat be a praxisába minket Vadas János coach. Ilyen szitu például, amikor az apa azt gondolja, hogy nem szereti őt a gyereke,

holott nem erről van szó, csak kevés időt töltenek együtt, és apa rossz jelekből olvassa a gyerek szeretetét.

A sűrű hétköznapokat is meg lehet hekkelni

A „hol és mikor tudsz együtt lenni a gyerekeddel?” kérdése egyfajta választ az Apaépítő nevű vállalkozás adta meg, ami a nevével ellentétben sokkal inkább az apa-gyerek kapcsolatokat építi, mint az apákat.

Minden apa úgy jó, ahogyan van, ha megkérdezünk tíz apát erről, akkor tízféle választ kapunk

– állítja Nagygyörgy Miklós alapító, aki többed magával bő félév tervezés indította útnak a vállalkozást 2018-ban. A koncepció: közös és tartalmas hétvégét biztosítani az apáknak és gyerekeiknek, akik ez idő alatt mindenféle programokban vesznek rész, olyan helyzetekben figyelve és támogatva meg egymást, amiket a sűrű hétköznapokban nem biztos, hogy megélhetnek. Az ön- és egymás megismerésének, a szocializációnak egy új szintjéről van szó, az élmények pedig nem csak az adott pillanatban, hanem a húzós hétköznapokban is táplálják a kapcsolatokat. Az alapítók az elmúlt közel egy évben immár tíz ilyen mozgalmas hétvégét szerveztek, ám a weboldaluk tanúsága szerint még legalább öt alkalommal durran az élménybomba Velencén és Mátraházán.

Nagy tervek és dedikált idő

A résztvevők eleddig főleg a budapesti gazdasági élet szereplői közül kerülnek ki – ez főleg az alapítók kapcsolatrendeszéből és ismeretségi köréből adódik –, akik már alapvetően tudatosan élik az apaszerepüket, s ezt szeretnék még jobban megélni a gyerekeikkel. „Ha az Apaépítőnek sikerül támogatókat szereznie, akkor az ország többi részéről is elérhető lesz a részvétel” – felelte Nagygyörgy Miklós kérdésünkre, hogy vajon így nem válik e a programsorozat belterjessé, kevesek által megélhetővé. „Nem csupán az a célunk, hogy országosan és anyagilag is elérhető legyen minél több apukának-gyermeknek, hanem az is, hogy segítsük a speciális igényű gyermekek és apák bekapcsolódását, így a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az akadálymentesítésre és alapítványi működésre” – hívta fel a figyelmet az alapító.

„Az is a tervünk része, hogy legyen majd egy saját területünk, ahol meg tudjuk szervezni ezeket az együttléteket” – Nagygyörgy Miklós. Persze eddig még hosszú út vezet, mert ahogy az alapítótól megtudtuk, eddig nullszaldósan, de inkább mínuszosan tudták kihozni a hétvégeket. Az eseményeken való részvétel díjköteles, ám mindez tartalmazza a szállás, az étkezés, az eszközök, de még a részt vevő trénerek költéségeit is. Jelenleg is tárgyalásban vannak az üzleti élet szereplőivel szponzorációs lehetőségekről, folyamatosan bővítik a vállalkozás spektrumát, hiszen június elején már lezajlott az Anyaépítő hétvége is, ám emellett szeretnék az együttléteket a családok szintjére emelni. A szervezők tervei között szerepel az is, hogy a jövőben igyekeznek a hétvégéket különböző tematikák – tudomány, művészetek, sport – mentén felfűzni.

Rajongója lettem az Apaépítőnek, ez egy nagyon jó platform arra, hogy az apák és a gyerekeik jól szórakozzanak és közös élményeket gyűjtsenek – állítja Hazai András. Az Ikontent digitális reklámügynökség alapító tulajdonosa szerint a résztvevők alapvetően nagyon egy hullámhosszon vannak, „főleg olyanok jönnek el, akik egyébként is sok időt töltenek a gyerekeikkel, bár úgy látom, hogy ez talán már változóban van”. A reklámszakember három gyerek édesapja, s „nagyon nehéz bármelyikkel is kettesben időt tölteni, ezt csak dedikáltan tudjuk megtenni, az Apaépítő márpedig egy ilyen dedikált program”.

A „gyakorlatok” otthon is elvégezhetők!

Persze „házon belül” is sok mindent tehet az ember. Vadas János azt javasolja az apáknak – s igen, az anyáknak is – hogy figyeljék meg a gyerekeik szokásait, bioritmusát, ismerjék meg őket. Mindez

sok időbe telik, de csak így lehet egyéni módon reagálnia gyerekre, nem lehet standard gyereket nevelni.

A coach szerint a szülőknek először is a saját önismeretükkel kell foglalkoznia. Legyenek jelen hitelesen a gyerekeik életében; vállalják gyengeségeiket megmutatva saját erősségeiket is, építsék a kapcsolatukat a kölcsönös bizalomra.

Az apaság pozitív megélése a férfiak számára is fontos

– említi meg Léder László. A gyermekeikkel elégedett apák párkapcsolata stabilabb, munkájukat motiváltabban és elkötelezettebben végzik. A pszichológus szerint minél korábban kialakul egy apa és gyermekei között a megfelelő szeretetkapcsolat, annál erőteljesebb lesz az apák fejlesztő és védő hatása is.