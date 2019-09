Új konstrukciókkal jelent meg az OTP Lakástakarék

Az OTP Öngondoskodási Index adatai szerint a lakáscélokra előszeretettel takarékoskodnak a magyarok.

A megkérdezett magyarok 80 százalékának a saját tulajdonú lakás alapfeltétel az önálló, boldog élethez. A lakásárak dinamikus emelkedésével a lakáscélú előtakarékosság szerepe egyre felértékelődik, ezt az OTP Öngondoskodási Indexének adatai is megerősítették. Tavaly hozzávetőlegesen 400 ezer lakástakarék szerződést köttetett, ami jól mutatja a termék iránti fokozott keresletet. A termék népszerűsége arra ösztönözte az OTP Lakástakarékot, hogy a megváltozott jogszabályi feltételek mellett is olyan kiszámítható, biztonságos konstrukciót nyújtson ügyfelei számára, amely lakás hiteltermékekkel együtt jelentősen segítheti a saját otthonhoz jutást.

Az OTP Lakástakarék február elejétől két új lakástakarék konstrukciót kínál. A BÓNUSZ 55-5,99 és BÓNUSZ 1010-5,99 módozatok érhetők el az ügyfelek számára, amelyeknél 5, illetve 10 éves időtartamra lehet szerződni. A havi befizetések összege pedig mindkét módozat esetében minimum 10, maximum 50 ezer forint lehet. Az 5 éves Lakástakarék esetében a befizetésekhez 5%-os, a 10 éveshez pedig 10%-os Bónusszal járul hozzá a feltételek teljesítése esetén az OTP Lakástakarék. Így a 10 éves konstrukcióval – 50.000 forintos havi befizetéssel – akár 600 ezer forint Lakástakarék Bónuszt kaphatnak az ügyfelek.

Az OTP Lakástakarék szerződéses összeg elemei:

A BÓNUSZ termékcsalád további jellemzői

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy továbbra is támogassuk a magyar lakosság lakáscéljainak megvalósítását. Ezért dolgoztuk ki a lakás-takarékpénztári megtakarítás új lehetőségét, amely kedvező, fix kamatozású Lakástakarék lakáskölcsönnel együtt jelentős segítséget nyújthat az otthonteremtésben.

– nyilatkozta Ungvári Krisztián, OTP Lakástakarék termékfejlesztési vezetője.

Ha a BÓNUSZ 1010-5,99 módozathoz az ügyfél lakáshitelt is igényel az OTP Jelzálogbanktól (THM: 3,0%-10,0%)[3], akkor további Extra Bónuszt (5%) is kaphat az OTP Lakástakaréktól, ami akár 300 ezer forint is lehet, így kiegészülve az OTP Lakástakarék Bónusszal összesen akár 900 ezer Ft bónusz is elérhetővé válik.

A fix kamatozású lakáshitelek népszerűsége jelenleg töretlen a hazai piacon, de a környező országokhoz képest van még tere a bővülésnek. Az OTP Bank az új lakáshitel szerződések kapcsán 20-30%-os növekedésre számít a fix kamatozású kölcsönök esetében 2019-ben az előző évhez viszonyítva.

Előrejelzéseink szerint az egyre hosszabb kamatperiódusú lakáshitelek lesznek népszerűek, és ezen belül a fogyasztóbarát lakáshitelek aránya lesz jelentősebb 2019-ben.

– tette hozzá Kormos Zoltán,az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.