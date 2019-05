1819 – Ahol választ kap kérdéseire

Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új Infóvonala a 1819-es telefonszámon, ahol a NAV munkatársai minden adózással kapcsolatos általános kérdésre választ adnak. A 1819-es telefonszám mellett, év végéig még elérhető a NAV Általános Tájékoztatási Rendszer (TCC) a régi, 06 (40) 42 42 42-es telefonszámon is. Az Infóvonal hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható. A 1819-es telefonszám ingyenesen elérhető belföldről, azonban külföldről a tájékoztató rendszer továbbra is a +36 (1) 250-9500-as telefonszámon tárcsázható helyi hívásdíj ellenében. A 1819-es telefonszám bevezetése az egyedi ügyek intézésére alkalmas Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszert (ÜCC) nem érinti, az ÜCC a 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon hívható.