Magyarország nagy győzelmet aratott - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután bejelentette, hogy a Fidesz megnyerte az országgyűlési választásokat. A rekordrészvétel mellett a szavazatok átszámolása után a Fidesz nagyarányú győzelmet aratott. Az Országgyűlésbe a Fidesz-KDNP mellett az MSZP-Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és Demokratikus Koalíció jutott be, de várhatón mandátumot szerez az Együtt egy képviselője és a német nemzetiségi lista is is.