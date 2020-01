A szelektív kukába került a karácsonyi ajándék

A karácsonyi ünnepi szezonban minden csúcsot megdönt a házhoz szállított csomagok mennyisége, nehézségeket okozva a fuvarozó vállalatoknak és idegeskedést a megrendelőknek, ha a teljesítés nem sikerül. Nagy kérdés, hogy a technológia képes-e lépést tartani az on-line vásárlás tömegének növekedésével? Pippa Park nem volt túl lelkes, amikor a testvérének rendelt karácsonyi ajándék – egy 150 font értékű napszemüveg – a szelektív kukában végezte (1 angol font =365,73 Ft). „Egy megfelelő ajándékot akartam adni a testvéremnek, aki melegégövi nyaralásra indult, de két hétre volt szükség, hogy a szemüveget kihozzák” mondja a 29 éves, Londonban élő Pippa. A szemüveget kidobták és újrahasznosításra került. Bár a szemüveg árát visszaadták, Pippa azt mondja: az eset nagyon elkeserítette. A twittert ellepték a panaszok: a megrendelések elvesznek, az árut rossz címre viszik vagy szállítás közben valami baj történik vele. Ezek a problémák valószínűleg csak súlyosbodni fognak, mivel a szállító cégek egyszerre kénytelenek küszködni az on-line vásárlások felfutásával és a munkaerő-hiánnyal. „A raktározás, a logisztika és az on-line rendszereit egytől-egyig az átlagos szintű keresletre méretezték, így komoly nyomás alá kerülnek, amikor a kezelendő áruk mennyisége jelentősen megugrik” mondja Neil Saunders, a GlobalDataRetail ügyvezető igazgatója. Az IMRG kereskedelmi szövetség szerint a kiskereskedőknek november és december között 387 millió csomagot kell kiszállítatniuk az Egyesült Királyságban, 13 százalékkal többet, mint az elmúlt évben. Az Egyesült Államokban az óriás szállítóvállalat, az UPS azzal számol, hogy a Hálaadás és Újév közötti időszakban 800 millió csomagot kell továbbítania a világon, 38 millióval többet, mint tavaly. Jogos tehát a kérdés, hogyan tudnak a szállító vállalatok megbirkózni a megnövekedett kereslettel? "Néhány rövid hét alatt általában egy 100 százalékos mennyiségi növekedést látunk” mondja Jon Ormond, egy német szállítási vállalat, a Hermes operatív hálózati igazgatója. "Ezért biztosítanunk kell, hogy elegendő erőforrás álljon a rendelkezésünkre – munkaerő és felszerelés egyaránt – és három héten át napi 24 órában dolgozunk, hogy a többletmennyiséggel sikeresen megbirkózzunk, illetve tartani tudjuk szolgáltatási színvonal célkitűzéseinket. A Hermes arra számít, hogy csupán az Egyesült Királyságban 70 millió csomagot kell kezelnie az év két utolsó hónapjában, 7 százalékkal többet, mint az elmúlt évben. Az egyik legnagyobb gond a megrendelések mennyiségének előzetes megbecslése. „Ha hibázunk, vagy felesleges kapacitásokat kötünk le, vagy a megrendelőinket mérgesítjük fel”. Az UPS arra készül, hogy átlagos napi fuvarmennyisége az ünnepi szezon során közel kétszeresére emelkedik. Korszerű automata berendezésekkel, műveleti és ügyféltechnológiákkal és 100 ezer időszakos alkalmazottal készülünk” mondja egy szóvivő a BBC munkatársának. De modern szállítási módszereket is alkalmaznak, kertvárosokban például golf kocsikat, néhány nagyvárosi központokban pedig elektromos tricikliket. A GPS úttervezési és címkereső szoftverei révén a megrendelők könnyebben követhetik, a csomag várhatóan mikor érkezik, de állandó, ismétlődő probléma, hogy az adott időpontban otthon tartózkodnak-e. A Hermes elindította a SafePlace Photo rendszerét (Biztos Hely Fényképe). A futárok a teljesítés bizonyítékaként fényképet készítenek arról, hogy a csomagot az előre megbeszélt helyen tették le. A német ruhaipari óriás Zalando és a Belga Posta Csoport még egy lépéssel tovább ment: egy kísérleti hazaszállítási szolgáltatást indított el Belgiumban. A megrendelő egy okos ajtózárat és videóval ellátott csengőt szerel fel, amely lehetővé teszi, hogy a futár beléphessen a vevő lakásába. A folyamatot a tulajdonos on-line módon kísérheti figyelemmel. „A lakásba történő kézbesítés egy érdekes új lehetőséggé válhat a szolgáltatási kínálatunkban” mondja Jan Bartels, a Zalando ügyfél-kapcsolati és logisztikai alelnöke. „A technológia egy sor megoldást kínál, de érzékeljük azt is, hogy az ügyfelek igénylik az átláthatóságot és a részletes információkat. Valószínűleg nem is mindenki örülne annak, ha egy idegent kellene beengedni a lakásába”. A felsorolt problémák jelzik, hogy az egyszerű, „on-line megrendelem és elmegyek érte” szolgáltatás egyre népszerűbbé válik. Ez a megoldás rugalmas lehetőséget biztosít arra, hogy a vevők ott és akkor vegyék fel megrendelt árucikket, ahol szeretnék. Phil Hackney, a Shop Direct műveleti igazgatója szerint a csúcsidőszakok, mint a Black Friday és a Karácsony feszültségeinek megoldása érdekében a vállalkozás megerősítette az „on-line megrendelem és elmegyek érte” szolgáltatását és meghosszabbította a kiszállítások napi időtartamát. „Megrendeléseink körülbelül 30 százaléka bonyolódik az „on-line megrendelem és elmegyek érte” pontokon. Úgy látjuk, a megrendelők szeretik ezt a szolgáltatást, mert nem kell várniuk a futárt, hanem megfelelő időben eljönnek a termékért. Néhány esetben akár Karácsony napján is”. A brit kiskereskedő Argos, amely jelen van a bevásárló utcákban és az on-line világban is, a karácsonyi időszakra 1,400 szerződéses alkalmazottat vett fel, hogy lépést tarthasson a megnövekedett forgalommal.