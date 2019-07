Az ország, amely megtelt autóval

Minden nagyobb városban gondot okoz a közlekedés, ha túl sok benne a személyautó. Egy városállamban viszont végképp kezelhetetlenné válhat a helyzet, pláne, ha még jórészt egy sziget is az ország. Szingapúrban ez a helyzet, így most februártól olyan szabály lép életbe, miszerint nem lehet több autó az országban. A városállamban eddig is súlyos korlátozások voltak, az autótartás jogáért pedig óriási összeget kellett fizetni: az autó árának nagyjából háromszorosát, ráadásul az is csak 10 évre szólt. Eddig 0,25 százalék volt az autóállomány engedélyezett éves növekedési kvótája, most viszont 0 lesz, megtelt az ország. Legközelebb 2020-ban vizsgálják felül a helyzetet. A kis ország területének 12 százalékát már most is az utak foglalják el, ez az arány nem növelhető, több autót, nagyobb forgalmat nem bír el a városállam. Viszont egy ilyen sűrűn lakott helyen általában jól megszervezhető a tömegközlekedés metróval és városon belüli vasúttal, még agglomerációs forgalomra sem kell számítani, hisz az országhatár alig van kijjebb, mint a városhatár. A kis ország népessége ráadásul 40 százalékkal nőtt 2000 óta nagyjából 5,6 millió főre, és 600 ezer személyautó fut az utakon. Az áruszállításra használt járművek és a buszok növekedési üteme továbbra is 0,25 százalék lehet évente 2021-ig. Elsődleges a vasútfejlesztés: a közelmúltban 30 százalékkal növelték meg a vonalak hosszát, és még nagyjából 20 milliárd dollárt szánnak a további fejlesztésre.